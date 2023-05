Fermo: Paolo Calcinaro nominato presidente dell’Anci per i sindaci delle Marche.

1' di lettura

Il sindaco di Fermo aveva prima ricoperto il ruolo di vice presidente, ora sostituirà Valeria Mancinelli, sindaca uscente di Ancona. “Una responsabilità importante ma anche una soddisfazione straordinaria forse anche ad accogliere il lavoro senza sosta di questi otto anni così intensi. Grazie a voi sindaci e amici” da dichiarato Calcinaro su Facebook. Dopo l'esito delle elezioni ad Ancona, l'ex sindaca Valeria Mancinelli non ha più i requisiti per continuare ad essere presidente di Anci Marche. Calcinaro dovrà quindi svolgere il ruolo di Presidente facente funzione dell’Associazione dei Comuni delle Marche. L’avvicendamento alla guida di Anci Marche avverrà nel momento in cui il nuovo Sindaco di Ancona avrà prestato giuramento.

Paolo Calcinaro resterà in carica fino alla prossima assemblea congressuale che, su richiesta del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, si svolgerà entro il prossimo mese di novembre. La nomina del sindaco Calcinaro è avvenuta su indicazione della stessa Valeria Mancinelli e votata all’unanimità dal consiglio direttivo di Anci Marche riunitosi ad Ancona.