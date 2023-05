Fano: La scuola Nuti alle finali nazionali di volley maschile: rappresenterà le Marche

1' di lettura

22/05/2023 - Sono in corso fino a venerdì 26 maggio le finali nazionali dei campionati studenteschi di pallavolo maschile. Un palcoscenico di tutto rispetto a cui la scuola media fanese ‘Nuti’ non solo parteciperà, ma rappresenterà l’intera regione.

Dopo aver superato la fase provinciale e regionale, i ragazzi dell’istituto si sono infatti qualificati per l’ultimo atto a livello nazionale. I dodici studenti della Nuti dovranno vedersela con le altre venti rappresentative regionali. Da lunedì 22 maggio le gare decisive sulla Riviera Teramana, in Abruzzo, in occasione della Festa nazionale dello sport scolastico.