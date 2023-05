Ancona: Ancora un investimento in via Marconi. Finisce in ospedale 26enne

1' di lettura

22/05/2023 - Il giovane uomo originario del Bangladesh stava percorrendo la via spingendo la propria bicicletta quando è stata urtato da un’automobile che lo buttava a terra

Ancora un incidente che si registra in via Marconi, nei pressi di Piazzale Italia. Il luogo è già noto alla cronaca per precedenti di investimenti che hanno anche causato la morte della vittima di incidente.

Non era questo fortunatamente il caso e il giovane di 26 anni, originario del Bangladesh se la cavava con un codice di media intensità, che richiedeva comunque l’intervento di automedica e Croce Gialla e il conseguente trasporto all’ospedale regionale di Torrette.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo stava camminando lungo via Marconi nel pomeriggio di lunedì, spingendo la propria biciletta sotto il braccio quando veniva colpito da un’auto in marcia. Il ragazzo non sarebbe in gravi condizioni.