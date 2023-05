Anci Marche, Paolo Calcinaro è il nuovo presidente facente funzioni

1' di lettura

22/05/2023 - Dopo la decadenza da sindaco di Ancona di Valeria Mancinelli e la perdita dei requisiti per continuare ad essere presidente di Anci Marche, l’Associazione dei Comuni delle Marche ha nominato Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo e già vicepresidente di Anci Marche, a svolgere il ruolo di Presidente facente funzione dell’Associazione dei Comuni delle Marche

L’avvicendamento alla guida di Anci Marche avverrà nel momento in cui il nuovo Sindaco di Ancona avrà prestato giuramento. Resterà in carica fino alla prossima assemblea congressuale che, su richiesta del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, si svolgerà entro il prossimo mese di novembre. La nomina del sindaco Calcinaro è avvenuta su indicazione della stessa Valeria Mancinelli e votata all’unanimità dal consiglio direttivo di Anci Marche riunitosi ad Ancona in presenza. Alla presidente Mancinelli è andato il ringraziamento dell’intero consiglio direttivo e della direttrice Francesca Bedeschi a nome anche degli altri direttori e segretari delle Anci regionali di cui Valeria Mancinelli è stata coordinatrice nazionale e coordinatrice delle regioni coinvolte nel sisma Centro Italia 2016.

Questa modalità prevista dallo statuto Anci negli ultimi anni ha già portato alla nomina di due presidenti facenti funzione Lo fu la stessa Mancinelli dopo le dimissioni di Maurizio Mangialardi nel 2020 e, ancor prima, nel 2013, Cesare Martini dopo le dimissioni dell’allora presidente Mario Andrenacci. Contestualmente, il prossimo sindaco di Ancona in quanto membro di diritto entra a far parte del consiglio direttivo di Anci Marche.