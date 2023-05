Sanità, USB PI Marche: "Emettere bandi mobilità volontaria infermieri per assunzioni stabili"

2' di lettura

20/05/2023 - Richiesta urgente di emissione bando di mobilità volontaria per infermieri alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale.

La scrivente Organizzazione Sindacale, in data 17 maggio 2023 ha inviato lettera al Presidente Regione Marche, Assessore alla Sanità, al Dipartimento Salute e a tutte le Aziende Sanitarie regionali, che ad oggi non possono assumere a tempo indeterminato Infermieri a causa dell’ormai decaduta graduatoria di concorso degli infermieri in data 05/03/2023, considerati gli avvisi pubblici emanati in questi mesi dalle aziende stesse per sopperire alla carenza di personale sanitario, avvisi a tempo determinato che vanno ulteriormente a precarizzare il lavoro e i lavoratori, si ritiene che si debba procedere con urgenza all’emissione di avvisi/bandi di mobilità volontaria per gli Infermieri al fine di poter far fronte alla grave carenza di personale non più sostenibile e non più procrastinabile assicurando ASSUNZIONI STABILI nella sanità pubblica delle Marche.



In tal senso, l’Azienda INRCA MARCHE ha già pubblicato in data 18/04/2023 “AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti di INFERMIERE per i Presidi Marchigiani IRCCS INRCA (Determina del Direttore Generale n. 146 del 17.04.2023)”.

La scrivente organizzazione Sindacale per quanto sopra descritto chiede alle aziende del Servizio Sanitario Regionale l’emanazione URGENTE dei bandi per mobilità volontaria nel rispetto del CCNL Sanità 2019-2021 capo V.

Va inoltre sottolineato che la mobilità volontaria tra Aziende ed Enti è disciplinata dall’art. 30, del D. lgs. n.165/2001 per la copertura di posti vacanti e garanzia del turn over, come previsto da legislazione vigente.

Inoltre si Invitano gli Organi in indirizzo Enti a valutare, successivamente l’indizione di un nuovo Concorso pubblico necessario per coprire le attuali gravi carenze di organico con Assunzioni stabili necessarie a garantire la salute e la Sanità Pubblica nella Regione Marche.



Invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici, gli idonei delle graduatorie in essere (OSS e Ostetriche ecc.) di aderire allo sciopero USB il 26 maggio e partecipare numerosi nelle piazze\presidi (Ascoli Piceno davanti Prefettura AP ore 10:30; Ancona piazza Roma ore 11) per dare forza alle motivazioni dello sciopero:

assunzioni stabili idonei concorsi, stabilizzazioni del personale precario al fine di superare il blocco delle assunzioni stabili nella sanità pubblica ottenere le assunzioni stabili che sono necessarie per garantire le migliori condizioni e modificare lo stato attuale che non garantisce una sanità pubblica adeguata e di qualità.