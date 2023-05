Jesi. Amazon, Ciccioli (FDI): “24 maggio posa prima pietra nuovo centro all’Interporto: una vittoria per tutte le Marche”

2' di lettura

21/05/2023 - “Ci siamo, il 24 maggio la posa della prima pietra del nuovo centro di distribuzione di Amazon nelle Marche. Dopo gli ultimi 30 anni in cui Interporto ha generato solo un costo sociale ai danni dei marchigiani stimabile in ben oltre 100milioni di euro, si darà corso a un investimento di cui beneficerà non solo l’area jesina, ma l’intera Regione Marche.

Dovremmo gioire tutti e alcuni, magari, chiedere scusa per il rischio concreto che l’investimento, che genererà circa 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura, rischiasse di saltare per miopia politica e burocrazia sempre imperante. Grazie, però, al nuovo CdA, nominato dalla Giunta di centrodestra guidata da Francesco Acquaroli, si è riusciti a recuperare i ritardi che si erano accumulati nel tempo dall’allora Giunta Ceriscioli. Una vicenda che abbiamo eredito ferma, immobile e pronta a fallire. La Regione Marche, appena ha potuto, è intervenuta nominando a scadenza il nuovo CdA di Interporto, si è completato il mosaico e rimesso in moto il tutto e ora il 24 maggio alle 11 sarà posta la prima pietra del nuovo polo Amazon che, oltre ai dipendenti diretti, sarà in grado di ridare ossigeno a tutta la Vallesina in termini occupazionali e di indotti imprenditoriale, zona fortemente penalizzata negli ultimi decenni da crisi economiche mal gestite dalla politica regionale del tempo.

Permettetemi un passaggio personale finale. Insieme al Presidente Acquaroli, ho seguito personalmente tutte le tappe di questo importantissimo e vitale nuovo insediamento. Sono stato attaccato strumentalmente per questo. Ma, come ho scelto da tempo di comportarmi, alle vuote parole, preferisco che siano i fatti a parlare. E la posa della prima pietra rappresenta la risposta migliore che, anch’io, potessi fornire a gufi e avvoltoi. La rinascita del tris vincente di infrastrutture strategiche delle Marche – Porto di Ancona, Aeroporto delle Marche e Interporto di Jesi – prosegue e si rafforza grazie al fattivo impegno di questa maggioranza e del Governo Meloni”. Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, in merito alla manifestazione della posa della prima pietra del nuovo centro di distribuzione Amazon.