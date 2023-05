Fermo: Avvenuta questa mattina al Murri l’inaugurazione della nuova sala dedicata all’emodinamica, con un macchinario che, fino ad oggi, nelle Marche era solo al Torrette di Ancona.

3' di lettura

Un risultato molto importante raggiunto dal Commissario straordinario Roberto Grinta, attraverso un importante lavoro di rete con le province di Macerata e di Ascoli. “La cardiologia interventistica era importante e fondamentale per il territorio e dovevamo farla per una serie di indicatori che non erano nei parametri a livello regionale e nazionale. Un risultato raggiunto grazie alla rete tempo dipendente che si è creata nel sud delle Marche tra Fermo, Macerata e Ascoli”, sostiene Grinta.

Ma il risultato presentato oggi è il risultato di un lavoro lunghissimo partito con la crescita del reparto di cardiologia di base che, prima dell'arrivo del commissario Grinta presentava un indice di mortalità per infarto del miocardio al 14,7% (la più alta d'Italia) ora, dopo un insieme di interventi è stata riportata in un indice ordinario del 7,8%.

Nella sala inaugurata è presente il macchinario per l'angiografia che sarà utilizzato da professionisti formati dal Dottor Gabrielli (Direttore emodinamica Inrca) e dal Dottor Alborino (Direttore radiologia interventistica Macerata). “Non si tratta solo dell'angiografo, ma anche dei professionisti che lo utilizzeranno, questo è un lavoro che va avanti da più di un anno, il macchinario è un prodotto garanzia di qualità. E poi abbiamo fiducia nei nostri professionisti e nella tecnologia, questo significa che noi marchigiani possiamo restare e curarci nella nostra regione”, continua Grinta. Un risultato importante riconosciuto anche dalla Direttrice del reparto di cardiologia di Fermo Vittoria Paci, per la quale al primo posto deve esserci la sicurezza del paziente e di conseguenza, sostiene, servono dei professionisti. “ Ho piena stima del dottor Gabrielli che si occuperà della formazione dei nuovi professionisti”, afferma. Paci continua:” ma cardiologia è prevenzione, e comunicazione alla popolazione. Quando sono arrivata a fermo ho visto persone che non sanno cosa sia la prevenzione, e operare poi quando un paziente sviluppa una patologia acuta è quasi impossibile, per questo dobbiamo sviluppare delle campagne educative, inoltre dobbiamo far capire ai cittadini che in caso di difficoltà non devono venire con i propri mezzi al pronto soccorso, ma chiamare il 118, e mettere in moto la macchina del soccorso”.

Presente all'inaugurazione anche il sindaco Paolo Calcinaro il quale per prima cosa ha ringraziato il commissario Grinta sostenendo che quest'ultimo abbia avuto un ottimo approccio per arrivare a questo risultato. “ Non siamo di fronte ad un traguardo, bensì a un nuovo punto di partenza”, ha commentato il primo cittadino, auspicando anche in un aumento del personale in modo tale che questo servizio non vada a pesare su altri servizi preesistenti.

Dalla Regione sono intervenuti il Consigliere Regionale Marinangeli, che ha affermato:” oggi festeggiamo un nuovo servizio per i cittadini di cui parliamo da decenni”, e il Consigliere Regionale Andrea Putzu, che ha dichiarato:” sono orgoglioso del commissario di Fermo Grinta, proprio lui all'inizio di questo percorso mi disse <<stai tranquillo che la facciamo l'emodinamica>> ed eccoci qui. Ha fatto un ottimo lavoro per risollevare la sanità di Fermo ritengo che abbia le qualità per essere riconfermato”.