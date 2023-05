I Quaderni del Consiglio regionale al Salone del Libro di Torino, tavola rotonda con gli autori

2' di lettura

19/05/2023 - “I Quaderni del Consiglio” protagonisti alla seconda giornata del Salone del libro di Torino.

La collana dell’Assemblea legislativa compie ventisette anni, avvicinandosi al traguardo dei quattrocento numeri (392), e per l’occasione nello stand condiviso da Giunta ed Assemblea legislativa al Lingotto arrivano alcuni degli ultimi titoli presentati dagli autori. La tavola rotonda è stata aperta da Michele Pagliaroni con “Divinissimo”, un ritratto inedito di Raffaello Sanzio, tratto da una pièce teatrale scritta dall’attore, drammaturgo e regista, introdotto dalla consigliera segretaria Micaela Vitri. Stefania Cespi ha illustrato, colloquiando con la consigliera regionale Anna Casini (in collegamento), lo studio storico e archeologico prodotto con l’architetto Filippo Melchiorre sulla media valle del fiume Aso, a partire dalle tante denominazioni assunte nel corso di diciotto secoli, “Novana, Interramnia, Monte Passilio, Comunanza: storia di un territorio”.

Marina Turchetti ha descritto “Parole Male-Dette”, la quinta antologia sul contrasto alla discriminazione di genere ospitata nella collana, con un focus dedicato questa volta al linguaggio e alla violenza verbale. In occasione del sessantesimo anniversario della morte di Ferdinando Palazzi, torna alle stampe, in un’edizione curata per i Quaderni da Alfiero Verdini, il volume “Marche”, pubblicato nel 1932 per la collana “Visioni spirituali”. Un omaggio al magistrato e umanista, nato ad Arcevia nel 1884, famoso per il suo “Novissimo vocabolario della lingua italiana”. Di ambiente e inclusione ha infine parlato Francesca Pongetti, archivista della Biblioteca “Walter Tulli” del Consiglio regionale e curatrice con Fondazione A.r.c.a. (onlus impegnata su arte, autismo e disabilità intellettive) del libro “Impariamo la raccolta differenziata: i Comuni ecologici della Regione Marche”.

Nel volume, abbinato ad un gioco, il testo alfabetico si integra al linguaggio in comunicazione aumentativa alternativa, accessibile a tutti i bambini. Un’attenzione alla lettura senza barriere che si somma alla già avviata produzione di audio-libri, disponibili on-line. La biblioteca di Palazzo delle Marche conserva un patrimonio che ha superato le 25mila monografie e i 200 periodici, ai quali si aggiunge l'Archivio della produzione editoriale marchigiana, con una sezione di oltre 12mila volumi e 400 periodici. Negli ultimi anni è stata anche destinataria di prestigiosi lasciti, migliaia di documenti, raccolti nei fondi speciali “Enzo Santarelli”, “Luciano Barca”, “Jacques Maritain”.