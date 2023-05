Fioretto, argento per lo jesino Simone Santarelli ai campionati nazionali gold giovani

1' di lettura

19/05/2023 - Si è appena conclusa con, al “Play Hall” di Riccione, la seconda giornata della 1^ edizione dei Campionati Nazionali Gold.

Dopo l’ottimo Bronzo conquistato ieri nella categoria Cadetti, dal fiorettista Lorenzo Sora del Club Scherma Pesaro, oggi la scherma marchigiana è di nuovo sul podio nei Giovani con l’Argento di Simone Santarelli del Club Scherma Jesi. Oltre al 2° piazzamento di Sora, da registrare nella prima giornata anche altri risultati di rilievo per la nostra regione: 10° posto per Andrea Chiaramonti del Club Scherma. Jesi, 36° e 56° rispettivamente Leonardo Gambitta e Alessandro Baldelli del Club Scherma Ancona, 60° Arnau Mazzarini Club Scherma Jesi e 62° Ettore Grandicelli del Club Sscherma Pesaro. Nella Spada Femminile Cadetti 72° piazzamento per Ilaria Palomba della Macerata Scherma.

La tornata odierna di gare dedicata alla categoria Giovani, che ha visto protagonista Santarelli (fermato in finale dal veneto Luca Gamper per 15-2), ha portato notevoli risultati anche per altri fiorettisti marchigiani: 12° Pietro Raffaeli del Club Scherma Jesi, 20 Federico Lanari del Club Scherma Pesaro, 27° Andrea Chiaramonti del Club Scherma Ancona, 35° e 37° Filippo Lapponi e Gabriele Baldelli del Club Scherma Ancona. 38° posto per Sara Lonigro del Club Scherma Pesaro, nella Spada femminile Giovani. 58° Sara Tonelli del Fanum Fortunae Scherma, 66° e 90° Benedetta Pallotta e Ilaria Palomba del Macerata Scherma.