Urbino: Sarà Angelo Branduardi ad aprire le celebrazioni per il Compleanno del Duca

18/05/2023 - Sarà una Festa Del Duca-Federicus Theatrum 2023 con un programma di grande spessore, con oltre 50 eventi, oltre 500 protagonisti fra musicisti, attori, personalità della cultura, cortei storici nazionali; popolare e colto, come nel segno della grande cultura rinascimentale voluta da Federico e con un nuova iniziativa al suo interno: il premio Giovanni Santi, Comunicatori di valori, un riconoscimento che si rifà all’eclettico padre di Raffello (anche scrittore di “Cronache Ducale” ) e che sarà assegnato l’11 agosto ad una personalità della Cultura della Comunicazione (quest’anno è stato individuato il professore emerito e giornalista Ilvo Diamanti).