Emergenza maltempo: Bomprezzi, Pd: "Maggiore attenzione dal governo nazionale e regionale per i marchigiani"

18/05/2023 - Il Partito Democratico si è immediatamente attivato per aiutare le zone di Emilia Romagna e Marche colpite dall’emergenza maltempo. Stamane è stata dedicata al tema un’intera sessione della segreteria nazionale.

La Segretaria dem delle Marche Chantal Bomprezzi, che è costantemente in contatto con i vertici nazionali, plaude a questa iniziativa. La Segretaria Bomprezzi sottolinea infatti che purtroppo non abbiamo ancora sentito nemmeno pronunciare la parola ‘Marche’ da nessuno degli esponenti del governo nazionale, pertanto è fondamentale che il Partito stia anche al fianco dei nostri parlamentari marchigiani che si sono adoperati e che si adopereranno per questo. Inoltre, mentre da un lato il Sindaco di Pesaro e il Presidente della Provincia chiedono lo stato di emergenza, il Presidente Acquaroli sembra minimizzare sull’accaduto.

“Non possiamo più sopportare questo immobilismo della Regione – prosegue Bomprezzi. Noi continueremo a fare tutto ciò che possiamo ad ogni livello e saremo al fianco di tutte quelle cittadine e quei cittadini che hanno subito l’ennesimo duro colpo. Chiediamo più attenzione da parte del Governo, regionale e nazionale, per i marchigiani”.

“Approfitto per esprimere la mia più sentita vicinanza, anche a nome del PD Marche, nei confronti della vicina Emilia Romagna” – conclude Bomprezzi – “ho già avuto modo di sentire il Segretario del PD Emilia Romagna Luigi Tosiani e il Presidente Bonaccini, a cui sono profondamente vicina”.