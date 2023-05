Civitanova: Inaugurazione dell'Area Camper presso il Piazzale Europa: libertà per gli amanti dei viaggi su quattro ruote

2' di lettura

18/05/2023 - Stamattina presso la Sala giunta del Comune di Civitanova Marche è stata svolta la conferenza stampa per annunciare l’inaugurazione della nuova sosta camper in Piazzale Nassirya prevista per il 20 maggio, un nuovo spazio dedicato agli appassionati dei viaggi su quattro ruote ed un importante passo avanti nella promozione del turismo itinerante. Presenti il vice sindaco Claudio Morresi, l’assessore al turismo Manola Gironacci, il presidente della Commissione Toponomastica Giorgio J. Pollastrelli, Fabiola Polverini Presidente della Commisione Commercio e la consigliera comunale Lavinia Bianchi.

Un’opportunità vantaggiosa per la crescita economica della città con l’arrivo di camperisti provenienti da diverse località. Questo spazio predispone trentacinque stalli, l’ingresso sarà gestito tramite App, e sarà dotata di tutti i servizi necessari per il rifornimento d’acqua, scarico e connessione elettrica.

L’area sarà inaugurata sabato 20 maggio alle ore 18, durante la “Prima festa del turismo su quattro ruote” in piazzale Nassirya, a Civitanova Marche (dietro al negozio Globo e al MegaUno), nella stessa giornata lo spazio sarà intitolato Piazzale Europa.

Il vice-sindaco Claudio Morresi: «Sono diversi gli eventi organizzati per festeggiare l’Europa e sabato sarà l’ultimo inaugurando l’area Piazzale Europa dopo la diretta nel convegno in sala consiliare e l’intitolazione a David Sassoli dello Spazio Europa»,

«Un’area chiusa fino a non molto tempo fa, che va riconsegnata al patrimonio della città. Sarà uno spazio comodo e non lontano dalle zone di interesse. Con questo, condividiamo quei valori europei e di apertura ad un’esperienza turistica nella nostra città, promuovendo l’incontro e la sostenibilità». Pollastrelli prosegue evidenziando la vicinanza e la comodità della zona facendo sì che i camper non entrino nel centro della città.

La zona infatti è raggiungibile come specifica Fabiola Polverini con due linee di autobus che consentono di raggiungere il centro e le zone di commercio, comode anche da raggiungere con le due ruote.

Principi che sposano a pieno i progetti dell’Amministrazione sulla Transizione ecologica attraverso valori sostenibili, potendo offrire ai turisti un soggiorno di qualità facendo in modo che «la città possa disporre di un servizio così importante. La zona è un’area strategica comoda, e facilmente raggiungibile» conclude la Gironacci.

La sosta è prevista fino ad un massimo di 72 ore e per i primi giorni sarà gratuita.

