Senigallia:Maltempo: migliorano le condizioni meteo ma prosegue il monitoraggio dei fiumi

17/05/2023 - La notte appena trascorsa ha presentato alcune criticità sulla SP Arceviese tra Borgo Passera e il Vallone dovuti alla presenza di fango sulla carreggiata.

A seguito dell’intervento di pulizia la strada è tornata percorribile.

Al momento restano chiuse al transito, Via Rovereto, Strada dei Castelli ed il sottopasso delle “Piramidi” a Cesano. Restano chiusi il sottopasso di Via Perilli e quello di Via Dogana Vecchia. Dall’alba sono a lavoro i mezzi per la pulizia delle strade al fine di riportare alla normale percorribilità la rete stradale urbana.

Il livello del fiume Misa, costantemente monitorato, è tornato a salire a causa delle precipitazioni a monte e dell’innalzamento del livello del fiume Nevola.

Anche il reticolo minore, sebbene stressato dall’intensa pioggia, al momento non presenta criticità. L’allerta meteo non è ancora superata e il Centro Funzionale della Regione Marche ha previsto ancora precipitazioni a partire dalla mattinata di oggi. Una riunione in programma alle ore 9.00 con il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) presieduto dal Prefetto, ci consentirà di avere aggiornamenti sull’andamento della perturbazione. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione alle comunicazioni diramate dai canali ufficiali del Comune di Senigallia.



Ore 9.15: Il sottopasso fra Marzocca e Senigallia, ex 182, è chiuso in entrata. Strada della Passera ancora chiusa per frana. C'è una frana su strada di Via Fontenuovo pertanto la strada non é al momento percorribile. SS. Adriatica nord completamente riaperta alla viabilità.



Ore 10.30: Nella riunione tenutasi con il CCS sono state confermate sostanzialmente le previsioni meteo di ieri anche se con un leggero miglioramento per quanto riguarda il territorio di Senigallia. Si continua il costante monitoraggio del fiume Misa e dei corsi d'acqua minori.