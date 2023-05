Pesaro: Maltempo, Ricci: "Sono state ore drammatiche, la parte peggiore di questa emergenza è sicuramente passata"

1' di lettura

17/05/2023 - "Sono state ore drammatiche nel nostro territorio, molto complicate, in particolar modo nella giornata di ieri con precipitazioni impossibili da immaginare", queste le parole del sindaco Ricci che fa il punto della situazione dopo il maltempo che ha colpito Pesaro e provincia.

"Abbiamo avuto allagamenti importanti non solo nei sottopassi (in questo momento sono tutti riaperti tranne in via del Carso) sono stati sott'acqua garage, cantine, primi piani di appartamenti, negozi, capannoni e fabbriche.



“E' stato davvero una giornata molto complicata ed è stata una nottata complicata perché poi il problema si è spostato sul fiume Foglia che è stato attenzionato per tutta la notte e che per fortuna ha retto. Nelle difficoltà siamo stati fortunati perché non abbiamo avuto vittime, non abbiamo avuto feriti, state vedendo quello che sta succedendo in Emilia Romagna. La differenza è che per fortuna il fiume principale non è esodato”



“Voglio ringraziare il Prefetto e tutti coloro che si stanno adoperando in maniera straordinaria, la Protezione Civile, i vigili del fuoco, gli operai del Centro operativo del Comune e ovviamente tutte le forze dell'ordine. Ma voglio ringraziare anche i cittadini perché hanno raccolto l'invito di restare il più possibile a casa”.



“In questo momento le previsioni sono positive, il bollettino della Protezione Civile da dalle 18:00 allerta gialla, non più allerta arancione, e la perturbazione si è spostata sul sud delle Marche”.



Possiamo tirare un sospiro di sollievo, la parte peggiore di questa emergenza è sicuramente passata", conclude il sindaco Ricci.



Domani scuole aperte