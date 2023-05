Civitanova: Una rete regionale per promuovere vino e territorio: da Civitanova nasce "Marche & Wine"

4' di lettura

17/05/2023 - Una rete di 16 ristoranti, 29 cantine e 6 birrifici, quattro province coinvolte, 16 appuntamenti confermati tra maggio e giugno. La Regione spinge sull’acceleratore grazie a “Dal virtuale al reale per un futuro virtuoso”, progetto enogastronomico che vede la luce a Civitanova nell’ambito del piano della Regione “Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola”.

Il progetto, promosso da Eclissi Eventi con la collaborazione dello Studio Fazzini, dell’Ais (Associazione italiana sommelier), della foodblogger Michela Mandolesi e di Map Comunicazione, ha come obiettivo la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche marchigiane partendo da un ripensamento del modo in cui queste vengono comunicate, creando un’interconnessione e uno scambio continuo tra virtualità e realtà. Le realtà civitanovesi coinvolte sono il Casale Don Chisciotte (che ospiterà l’evento del 7 giugno) e Lo Spada (che chiuderà il calendario il 14 giugno), cui si aggiungono, in rappresentanza di Morrovalle, il ristorante Apollo 8 (dove l’iniziativa approderà il 4 giugno) e l’azienda agricola e vitivinicola Capinera. «Siamo molto felici di aver partecipato e vinto questo bando con un progetto in cui crediamo molto – ha detto Maria Teresa Virgili della Eclissi Eventi durante la presentazione del progetto al Lido Cluana – la nostra realtà spazia dalla cultura agli spettacoli fino a cene aziendali e iniziative promozionali, ma dobbiamo ringraziare la Regione per aver dimostrato grande interesse per la promozione di vini e birre marchigiani: crediamo sia importante divulgare e far conoscere le nostre eccellenze».

Sarà lanciato anche un portale ad hoc dal nome “Marche&Wine” sul quale confluiranno tutte le iniziative programmate e attraverso il quale è possibile prenotare il proprio tavolo durante uno degli appuntamenti in cartellone. «Ci piace anche a livello grafico l’accostamento tra Marche e vino – ha rimarcato Cristina Gentili dello Studio Fazzini – l’idea è quella di riconnettersi sempre di più con il territorio, fornendo un hub di incontro tra i produttori, i ristoratori e la gente. Le Marche sono innervate da una storicità profonda e dal legame profondo con la famiglia: punti di partenza per lanciarci verso il futuro».

Sarà una sorta di racconto collettivo fatto direttamente dagli chef, dai produttori e dai sommelier durante quelle che saranno delle cene degustazione con menù ad hoc che possano offrire un’esperienza di gusto completa. «Da parte mia cercherò di raccontare le emozioni che susciteranno questi incontri – ha aggiunto la foodblogger Michela Mandolesi – viviamo in un’epoca in cui la cultura è fondamentale, per questo ho cercato sempre di studiare a fondo come gli ingredienti interagiscono per formare un buon piatto, ma anche un buon vino. Racconterò tutto questo in modo competente ma semplice: senza semplicità non si possono infrangere certe barriere».

Il vino ha un ruolo centrale nel progetto, per cui il coinvolgimento dei sommelier è stato naturale. «La Regione aveva lanciato il progetto lo scorso anno sotto una veste diversa e ci era sfuggito, siamo contenti di essere stati coinvolti questa volta – ha ribadito Stefano Isidori di Ais Marche – la figura del sommelier deve raccontare e trasmettere informazioni che vanno al di là del semplice mangiare e bere. Dare qualcosa in più al convivio, il bere consapevole, è importante: a volte il consumo di alcol non è associato al piacere ma per altro. Noi daremo il nostro contributo per andare nella giusta direzione. C’è una larga adesione da parte di cantine marchigiane, sarà arduo decidere il giusto accostamento per i vari piatti tra tanta varietà di etichette valide. Ma faremo del nostro meglio. Bella anche questa apertura alle birre, in una nazione come l’Italia legata strettamente al vino. Da una decina d’anni si è creata una rete di birrifici agricoli molto interessante, un comparto che ha conquistato mercato e che va valorizzato».

La Regione è il motore dell’iniziativa e a rappresentarla c’era il consigliere civitanovese Pierpaolo Borroni. «Valorizziamo il nostro territorio, valorizziamo il nostro vino e le nostre eccellenze enogastronomiche – ha concluso Borroni – bello far parte di questo progetto e di questa rete».

