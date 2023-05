Malattie professionali in aumento nelle Marche: seconda regione in Italia per denunce

3' di lettura

15/05/2023 - Le denunce di Malattia Professionale protocollate dall’Inail nel 1° trimestre del 2023 sono state 18.164, 3.647 in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (+25,1%).

L’aumento riguarda tutte le gestioni mentre l’incremento maggiore delle denunce, a livello territoriale, riguarda il Centro del Paese con il 31,4%.

In ottica di genere le denunce di malattia professionale per gli uomini sono 13.191 mentre le donne passano da 3.700 a 4.973 (+34,4%).

Sono denunce prevalentemente di lavoratori italiani con una crescita del 23,9%; anche se significativamente in termini percentuali quelle degli extracomunitari crescono del 56,2% poiché passano da a 666 a 1.040.

Purtroppo la Regione Marche con 1.955 denunce, nel periodo in esame (il 10.7% del dato nazionale) si colloca al secondo posto , dopo la Toscana, e prima dell’Emilia Romagna in questa triste classifica tra le regioni.

La crescita sullo stesso periodo dell’anno precedente è stata di 482 denunce ovvero del 10,14%.

Il 69% delle denunce sono di uomini di cui il 91% italiani; oltre il 90% della Gestione Industria e Servizi.

Nella Provincia di Ascoli Piceno si registrano 239 denunce rispetto alle 178 dell’analogo periodo del 2022, ovvero una crescita del 34.3%.

La fascia d’età dei lavoratori interessati è quella che va dai 45 ai 65 anni. 60% uomini e prevalentemente italiani.

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nel primo trimestre del 2023, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dalle patologie del sistema respiratorio e dai tumori.

Commento

I dati dimostrano come sono in aumento in Italia, ma segnatamente nella nostra Regione, le denunce di Malattie Professionali che continuano a colpire lavoratori e lavoratrici con un trend che non si riesce ad arrestare.

Quando si parla di sicurezza sul lavoro, prosegue Bianchini, spesso ci concentriamo sugli infortuni ma l’altro pezzo importante è quello delle Malattie Professionali.

La sensibilità e l’attenzione sulle patologie professionali va decisamente sviluppata con campagne di In-Formazione ai lavoratori ed ai cittadini.

Per Bianchini – “Un aspetto rilevante è legato al tipo di malattia contratta: i dati permettono una mappatura precisa di dove intervenire e indicano agli enti preposti dove indirizzare le risorse della prevenzione”.

Oltre l’80% delle morti bianche riguardano malattie circolatorie, respiratorie e tumorali.

Oggi i maggiori rischi sono noti, ma ci sono profondi cambiamenti nei nostri luoghi di lavoro e nei modi di lavorare.

C’è la necessità di nuovi sistemi per la sicurezza e la salute che rispondano a questi cambiamenti.

Oltre ai costi economici, dobbiamo riconoscere la grande sofferenza umana dovuta a malattie ed incidenti.

Le nuove tecnologie sono importanti ma possono influire sugli aspetti psicosociale e portare nuovi rischi non ancora noti.

Inoltre il cambiamento demografico, con l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, senza alcuna preparazione, fa aumentare il tasso di infortunio mentre i lavoratori più anziani e le donne hanno bisogno di attrezzature più idonee in termini di sicurezza.

Infine, conclude Bianchini, dobbiamo tener conto dell’inquinamento atmosferico, degli effetti climatici, con temperature sempre più elevate, e le conseguenti malattie.

GUIDO BIANCHINI PRESIDENTE COMITATO INAIL ASCOLI PICENO