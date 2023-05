Civitanova: L'appello social funziona: la Panda rubata a un disabile ritrovata a Porto Sant'Elpidio

1' di lettura

15/05/2023 - È stata ritrovata a Porto Sant’Elpidio la Fiat Panda che era stata rubata qualche giorno fa nel garage di un palazzo in viale Vittorio Veneto, di proprietà di un disabile.

L’appello social che la moglie aveva fatto partire subito dopo il furto ha dato i suoi frutti: un uomo l’ha notata nei pressi di un campo da basket e ha segnalato la cosa alla donna. «Auto ritrovata. Non sappiamo – scrive – nemmeno da dove incominciare, né come ringraziare tutti voi. Innanzitutto vorremmo ringraziare pubblicamente colue che ne ha segnalato la presenza permettendoci di ritrovarla. Le parole non saranno mai abbastanza per ringraziarla della sua umanità, gentilezza e senso civico. Dopo aver subito un gesto così orribile, la sua buona azione è stata una carezza sul cuore. Ancora, vorremmo ringraziare i carabinieri e la polizia di Civitanova e Porto Sant’Elpidio per averci aiutati e sostenuti in un momento così difficile e, infine un grandissimo ringraziamento a tutti voi che avete condiviso e diffuso il nostro messaggio. Grazie con il cuore, per averci fatto credere nuovamente nella solidarietà e nell’aiuto reciproco».

