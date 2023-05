Fermo: Invito al cinema per gli studenti: alla Sala degli Artisti di Fermo presenti gli attori Hopper Jack Penn e Zoe Bleu

2' di lettura

14/05/2023 - Una vera chicca per la città di Fermo, quella di poter interloquire con parte del cast del film “Signs of Love”, in tour dall’8 maggio in Italia insieme alla Nori Film.

Il film è vincitore della prima edizione del Premio Corbucci, in collaborazione con Fice, nell’ambito di Alice nella città 2022, con la seguente motivazione: “per la dolcezza con cui il regista ha saputo guardare al dolore dei suoi protagonisti, che si oppongono al disagio con improvvisi cenni d’amore”.

Signs of Love tratta di una situazione di marginalità che forse non è poi così marginale. Un ragazzo, Frankie, vive in una condizione di estrema povertà, in cui le scelte fatte più per necessità che per voglia, condizioneranno la sua vita anche da adulto, o almeno così sembra. Budget ridotto, cast esiguo e tempi stretti: di solito si fa così per un film indipendente, parola del regista Clarence Fuller, al suo primo lungometraggio. Clarence Fuller ha fondato una sua società di produzione, la Somewhere Entertainment, con la quale ha prodotto svariati video di musica e di moda, trasformando la passione per il cinema in una carriera a tutti gli effetti.

In programma alla Sala degli Artisti di Fermo il 18 maggio alle ore 11 in una proiezione riservata alle scuole, con la presenza degli attori Hopper Jack Penn, figlio di Sean Penn, e Zoe Blue, figlia di Rosanna Arquette. I ragazzi del Liceo Scientifico-Linguistico Temistocle Calzecchi Onesti, dopo la proiezione del film in lingua, avranno modo di interagire con gli attori con domande e curiosità. Interverranno all’incontro anche l’Assessore alla Cultura Micol Lanzidei, il Presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini e Claudio Corbucci.

“Il film ha una tematica giovanile che si sposa bene anche con il sociale – afferma Andrea Cardarelli, direttore della Sala - credo che possa interessare i ragazzi in età adolescenziale, avviati verso la maturità”.

Le altre proiezioni, dedicate interamente al pubblico esterno, si svolgeranno nei giorni 16 e 17 maggio alla Sala degli Artisti.