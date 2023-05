Sono 25 i morti nel primo weekend di maggio sulle strade italiane: uno è nelle Marche

1' di lettura

12/05/2023 - Nel primo fine settimana di maggio (5-7 maggio 2023) l’Osservatorio ASAPS ha registrato 25 decessi lungo le strade italiane. Nelle 72 ore, sono stati 13 gli automobilisti deceduti, 8 i motociclisti, 2 i ciclisti e 2 i pedoni.

Di seguito la nota:

Quattro sinistri mortali sono avvenuti in autostrada. Dodici gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 9 incidenti fatali.

Fra le 25 vittime, 5 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana una donna di 85 anni, quella più giovane un ragazzo di 16 anni.

Sono state 3 le vittime in Lombardia, Liguria, Veneto, Sicilia ed Emilia-Romagna, 2 in Campania, 1 in Piemonte, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Calabria, Sardegna e Puglia.