Lega, per la festa della mamma la racconta firme contro l'utero in affitto

2' di lettura

12/05/2023 - Weekend della Festa della Mamma con i gazebo della Lega nelle piazze delle Marche per raccogliere firme contro l’utero in affitto, a sostegno dell’introduzione di reato universale.

“Donne e bambini non sono in vendita e lo sfruttamento per soldi della maternità dovrebbe mobilitarci senza distinzioni: non è una questione di destra o sinistra, ma di etica, giustizia e umanità – dice il commissario della Lega Marche Mauro Lucentini nel comunicare il calendario di apertura dei gazebo – Sabato 13 e domenica 14 maggio portiamo in piazza una battaglia storica della Lega, già avviata in Parlamento, per fermare l’espansione di uno squallido business da miliardi di euro ogni anno. Farlo diventare reato universale consentirà di perseguire anche chi lo commette all'estero”.

Di seguito i punti di raccolta attivi in regione:

SABATO 13 MAGGIO

Provincia di Ancona

Senigallia, piazza Saffi ore 10.00-12.00

Provincia di Ascoli Piceno

Ascoli Piceno, piazza Arringo (adiacente Migliori) ore 10.00-12.00

San Benedetto del Tronto, viale Secondo Moretti 35 (Torrefazione Chicco d’Oro) ore 17.00- 19.30

Provincia di Fermo

Fermo, piazza del Popolo ore 10.00-12.30

Porto San Giorgio, piazza Matteotti ore 10.00-13.00

Provincia di Macerata

Macerata, Galleria del Commercio ore 9.30-12.30 e 15.30-19.30

Macerata, Corso Cavour 40 ore 9.30-12.30 e 15.30-19.30

Civitanova Marche, corso Umberto I 70 ore 10.00-12.00

Corridonia, piazza della Vittoria ore 9.00-13.00

Montecassiano (Sambucheto), piazza Brodolini ore 15.00-19.00

Recanati, corso Cavour (fronte Teatro Persiani) ore 10.00-12.00

Provincia di Pesaro Urbino

Pesaro, via Branca ore 10.00-13.00

Fano, piazza Enzo Omiccioli ore 10.00-13.00

Urbino, Piazza della Repubblica (Zona Mercato) ore 9.30-12.30

DOMENICA 14 MAGGIO

Provincia di Ancona

Senigallia, piazza Saffi ore 10.00-12.00

Provincia di scoli Piceno

Ascoli Piceno, piazza Arringo (adiacente Migliori) ore 10.00-12.00

Cupra Marittima, viale Giuseppe Romita 5 (fronte Red Café) ore 10.00- 12.30

Montalto delle Marche, Piazza Sisto V ore 10.00-12.00

San Benedetto del Tronto, viale Secondo Moretti 35 (Torrefazione Chicco d’Oro) ore 10.00- 12.00

Provincia di Fermo

Sant’Elpidio a Mare, via Roma 1 ore 10.00-12.00

Provincia di Macerata

Civitanova Marche, corso Umberto I 70 ore 16.30-19.30

Macerata, Galleria del Commercio ore 9.30-12.30 e 15.30-19.30

Macerata, Corso Cavour 40 ore 9.30-12.30 e 15.30-19.30

Montecassiano (Sambucheto), piazza Brodolini ore 15.00-19.00

Recanati, corso Cavour (fronte Teatro Persiani) ore 10.00-12.00

Recanati (Villa Teresa) via dei Politi 25 ore 10.30-13.00

Provincia di Pesaro-Urbino

Cagli, Piazza Matteotti ore 10.30-12.00

Cartoceto (Lucrezia) via della Repubblica ore 9.30-12.30