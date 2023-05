Incontro tra il Pd e gli esodati del Superbonus, Mangialardi: “Non si può mandare sul lastrico chi ha creduto a una legge dello Stato”

2' di lettura

12/05/2023 - Venerdì mattina il gruppo assembleare del Partito Democratico ha incontrato l’Associazione Esodati del Superbonus per fare il punto sulle iniziative da mettere in campo per scongiurare una crisi che, dopo l’intervento del governo Meloni per bloccare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d'imposta relativi al Superbonus, anche nelle Marche rischia di mandare sul lastrico migliaia di famiglie, lavoratori e imprese.

“L’atto di prepotenza consumato dal governo Meloni – afferma Mangialardi – oltre a produrre enormi disagi a famiglie che di fatto si ritrovano sfrattate dalle loro abitazioni e sono costrette a vivere in condizioni precarie o ad accollarsi costosissimi affitti, rischia di innescare una vera e propria crisi sociale su larga scala, che vede da un lato i cittadini privati ormai prossimi a esaurire i risparmi di una vita, e dall’altro le imprese che, non avendo più liquidità, sono costrette a fermare i cantieri in corso”.

“Consci delle difficoltà che stavano emergendo – continua il capogruppo dem – già a febbraio avevamo depositato una proposta di legge a prima firma della consigliera Anna Casini che avrebbe consentito agli enti locali di acquisire i crediti derivanti da Superbonus e altri bonus edilizi rimasti sospesi. Un’iniziativa purtroppo vanificata dall’intervento del governo, che dopo di allora si è completamente disinteressato della vicenda, lasciando cadere il silenzio sul dramma di milioni di italiani”.

A tal proposito, durante l’incontro odierno, l’Associazione Esodati del Superbonus, ha chiesto di fare pressione mediatica sulle forze politiche presenti in Parlamento, affinché sia quanto prima approvato un decreto d’urgenza volto a tutelare imprese, professionisti e cittadini tramite lo sblocco totale e definitivo della cessione del credito fiscale.

“È un impegno che in realtà abbiamo già assunto – spiega Mangialardi – attivando i nostri parlamentari per tentare di modificare il testo uscito dal Consiglio dei ministri. È però evidente che per raggiungere l’obiettivo occorre che ci sia la volontà politica anche del centrodestra, in modo che la pressione sul governo risulti davvero efficace. A oggi, purtroppo, constatiamo che nelle Marche questa volontà non c’è. Ovviamente noi non ci arrendiamo e presenteremo una mozione in consiglio regionale per impegnare il presidente e l’intera giunta ad assumere una posizione chiara su questo tema e ad attivarsi nei confronti del governo nazionale per una profonda revisione del decreto legge approvato. In quella occasione vedremo davvero chi intende davvero salvare il futuro di tante persone che hanno avuto il solo torto di credere in una legge dello Stato”.