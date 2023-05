Fano: Metti l’Arco d’Augusto sulla bustina dello zucchero: la nuova iniziativa per valorizzare le bellezze (e le bontà) della provincia

2' di lettura

12/05/2023 - Scoprire la Palla di Pomodoro sorseggiando un caffè. Ma anche l'Arco d'Augusto di Fano, la Gola del Furlo e tante altre bellezze del territorio. Basta far caso alla bustina di zucchero, perché da oggi c'è una novità. Dodici location della provincia di Pesaro Urbino - insieme a quattro prodotti tipici - sono infatti finite sulle confezioni dei dolcificanti che possiamo trovare nei bar e nei ristoranti. Merito della nuova iniziativa di Confcommercio Marche Nord e Alberghi Consorziati, che in sinergia con l'azienda Personal Zucchero di Poggio Torriana di Rimini, hanno dato vita a un semplice ma efficace progetto di promozione del territorio, dal titolo 'Prodotti d'Eccellenza'.

Dal Teatro Rossini alla pizza che porta lo stesso nome, dalla moretta di Fano alla piazza della stessa città passando per il suo Carnevale, ma anche per Fossombrone, Fermignano e per i tanti altri comuni che fanno parte dell'Itinerario della Bellezza di Confcommercio Marche Nord. D’ora in poi, sulle bustine dello zucchero, troveremo tutto questo e molto altro ancora, grazie a un’idea che parte da lontano. “Nell’’88 avevo una gelateria e non trovavo nessuno che mi personalizzasse queste bustine, così ci ho pensato io insieme a un mio socio”, ha raccontato il titorale di Personal Zucchero Enzo Cinarelli.

Si è partiti con un set di sedici immagini, ma presto verranno raddoppiate. E riguarderanno anche altri comuni rimasti fuori. Per ora ci sono anche Gradara, Gabicce e Acqualagna. La distribuzione è già partita e si estenderà anche in altre zone d’Europa.

“Siamo orgogliosi – ha esordito Luciano Cecchini, presidente di Alberghi Consorziati – di presentare questa bellissima iniziativa studiata da Personal Zucchero che abbiamo deciso subito di sposare. Un veicolo promozionale importante, un’ottima idea per promuovere il nostro meraviglioso territorio e le sue tante eccellenze». Molto soddisfatta la vicepresidente di Confcommercio Barbara Marcolini. “Questa – ha detto - è una collaborazione che potrà dare importanti risultati. Siamo sempre in prima linea per lo sviluppo turistico ed economico del territorio. Lo zucchero è un prodotto di largo consumo, le bustine sono sicuramente un veicolo pubblicitario azzeccatissimo”.

Per il vicesindaco di Fano Cristian Fanesi si tratta di “un progetto davvero interessante che abbiamo deciso subito di sostenere”. L’iniziativa ha trovato il consenso del presidente di Apa Hotel Paolo Costantini, Mauro Mandolini (Bagnini) e Gabriele Borgogelli, numero uno dei campeggiatori.