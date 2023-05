Visite guidate nelle dighe delle Marche per la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione

2' di lettura

11/05/2023 - Il Consorzio di Bonifica delle Marche, in occasione della Settimana nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione (13-21 maggio) permetterà la visita al pubblico delle dighe.

Nelle giornate di sabato 13 e sabato 20 sarà possibile - dietro prenotazione – accedere ai diversi invasi marchigiani per scoprirne storie, curiosità e quell’insieme di attività necessarie a garantirne il corretto e più efficiente funzionamento. Guidati dai guardiani e dai tecnici del Consorzio, i partecipanti potranno camminare lungo i coronamenti e osservare il panorama da posizioni diversa dal solito. Saranno rese accessibili, dove presenti, anche le centrali idroelettriche.

Nell’ottica di rispondere al tema lanciato dall’Anbi per il 2023 dal titolo“Acqua: risorsa di vita e di coesione sociale” oltre alle visite in diga il Consorzio coinvolgerà i partecipanti in una serie di iniziative.

A Castreccioni (provincia di Macerata) si terrà una passeggiata con la guida naturalistica ambientale e zoologa Paola Cicconi, che farà vivere un’esperienza immersiva nel suggestivo habitat che circonda il parco intorno al lago di Cingoli e accompagnerà bambini e adulti al Museo del sidecar.

A Comunanza (provincia di Ascoli) la visita proseguirà con Alessandro Ambrosi, guida del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con un trekking naturalistico lungo il sentiero della “Macchinetta” alla scoperta dell’acquedotto perduto (escursione di 5 chilometri adatta a tutti con partenza dal campo sportivo di Montemonaco) o con l’escursione in kayak “Alla scoperta del fiume Aso“ (gruppi di 10 persone per 30 minuti d’attività).

Da Mercatale (provincia di Pesaro) si partirà verso la Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro per conoscere l’architettura voluta dal duca Federico da Montefeltro e di tutti i suoi simboli alchemici; dalla diga di San Ruffino (provincia di Fermo), dopo un giro intorno al lago, si potrà visitare l’abbazia e il suo antichissimo ipogeo.

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte a bambini ed adulti (massimo 30 persone a gruppo).

L’appuntamento è nelle case di diga: sabato 13 maggio (dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17) e sabato 20 maggio (dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15 alle 17)..E’ necessario prenotarsi inviando una mail a info@bonificamarche.it .

In caso di maltempo, visto che molte delle attività sono all’aperto, le prenotazioni del 13 resteranno valide per il 20.