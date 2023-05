Civitanova: Un Civitanova Film Festival lungo tutta un'estate: tra corti, libri e proiezioni anche il concerto di Dente

6' di lettura

11/05/2023 - Un evento lungo tutta l’estate. Il Civitanova Film Festival aggrega e si allarga per l’edizione numero 9, che si aprirà il 19 maggio e andrà avanti, tra vari luoghi, forme e arti, fino alla fine del mese di luglio. La creatura di Peppe Barbera e Michele Fofi avrà sempre al centro il concorso internazionale dei cortometraggi (che quest’anno ha visto selezionati 19 finalisti tra i 318 concorrenti che hanno inviato le loro opere persino da Cina e Nuova Zelanda), ma sarà anche molto altro.

«Quando una manifestazione arriva al traguardo dei 9 anni significa che è riuscita a ricavarsi la sua nicchia con merito e competenza – ha sottolineato il vicesindaco Claudio Morresi presentando l’evento stamattina al cineteatro Cecchetti – partiamo da qui ma il festival abbraccerà di fatto tutta l’estate. Tra le tante novità, mi piace sottolineare la sensibilità nel dedicare il premio di miglior attore del concorso a Claudio Gaetani: sono sicuro che ne sarebbe stato fiero».

Si parte con una tre giorni nel weekend del 19, 20 e 21 maggio prossimi nel segno di “Corti Young”, progetto in collaborazione con l’istituto comprensivo Via Tacito che vedrà presentati corti animati provenienti da tutta Europa. La rassegna inizierà nella mattinata di venerdì 19 a scuola e troverà il suo compimento nel pomeriggio di domenica 21 al Cecchetti, quando oltre alle proiezioni dei corti arrivati, ci sarà quella di “Dalle macerie verso la luce”, realizzato dai ragazzi dell’Iis Leonardo Da Vinci. I tre giorni, però, saranno punteggiati da altrettante proiezioni in prima serata (ore 21.15): il venerdì “Io vivo altrove” di Giuseppe Battiston, cui seguirà un dibattito col regista; il sabato “Amusia” di Marescotti Ruspoli, che sarà ospite dopo la proiezione insieme all’attrice Carlotta Gamba; la domenica “Aftershock – la terra tremano” di Michele Ciardulli, mediometraggio tratto dall’omonima opera del civitanovese Giorgio Felicetti, che dialogherà col pubblico dopo il film. «Il cinema è una delle attività di punta dell’azienda – ha sottolineato la presidente dei Teatri Maria Luce Centioni – i numeri ci confermano questo: da inizio anno abbiamo avuto 4.560 presenze e 21 mila euro di incassi, cifre di rilievo per piccole sale come le nostre. La settima arte non può mancare a Civitanova».

La marcia di avvicinamento al concorso vero e proprio continuerà con altri tre appuntamenti. Martedì 30 maggio al ristorante Vitanova, al Lido, si parla alle 18 con il critico cinematografico Roy Menarini del libro “Hitchcock, la donna che visse due volte” e dalle 21.15 si va al Cecchetti: Giulio Sangiorgio racconta i primi 30 anni di film tv, poi si ragiona con Davide Ferrario dopo la proiezione del suo documentario “Umberto Eco – la biblioteca del mondo” (ingresso 4 euro). Martedì 6 giugno è tutto al Cecchetti, alle 18 con la proiezione di “Io speriamo che me la cavo” di Lina Wertmuller e alle 21.15 (con ingresso 4 euro) con la proiezione di “Se fate i bravi – Genova 2001 – Il sogno e la violenza” e l’incontro con i registi Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone. Martedì 13 giugno si chiude questo blocco con un primo incontro alle 18.30 da Raphael Beach con il giornalista Paolo Mereghetti, editorialista (tra le tante collaborazioni) del Corriere della Sera, che parla della storia del suo celebre Dizionario dei film. Poi tutti al Cecchetti, dove alle 21.15 (ingresso 4 euro) viene proiettato “Noi ce la siamo cavata” di Giuseppe Marco Albano. Il regista dialogherà con Ilaria Feole.

«Ci vuole coraggio dopo 9 anni per mettersi in gioco in questa maniera – rimarca il direttore artistico Michele Fofi – dentro il Civitanova Film Festival c’è tanto di noi, ma anche dei 14 ragazzi che collaborano con noi. È tutta una microcontaminazione continua. Poi c’è una macrocontaminazione con la città e con tante delle sue realtà basata sulla qualità. Penso alla collaborazione col Fool Festival: è nata davanti a una birra, ma loro ci hanno chiarito che non volevano fare una festa della birra al fianco del festival, ma portare un brand a sostegno del festival. Da lì è nata la serata con Dente. Ma ci sono anche tante altre proposte che hanno avuto questo stesso sviluppo, dalla collaborazione con le scuole a quella con Andrea Foglia e “Io Desidero”».

Il clou del Cff 2023 sarà ovviamente il concorso per cortometraggi, che andrà in scena dal 20 al 24 giugno a Civitanova Alta. Martedì 20 giugno il festival si apre alle 21.15 all’Arena dei Pini (il “campetto rosso”) con la

proiezione dei primi otto corti in concorso. Mercoledì 21 giugno, l’appuntamento è alle 18.30 da Fontezoppa con la presentazione del libro “Cinema Speculation” di Quentin Tarantino con il critico e saggista Alberto Morsiani. Alle 21.15 spazio alla musica con il concerto di Dente al teatro Annibal Caro. Giovedì 22 giugno al Caffè del Teatro Cerolini sarà presentato il libro “Marche d’autore – I misteri” a cura di Jonathan Arpetti e David Miliozzi (relatrice, Federica Senigagliesi) e si torna alle 21.30 all’Arena dei Pini per la proiezione di altri 9 corti in concorso. Venerdì 23 giugno, quindi, lo passiamo all’Arena dei Pini, dalle 21.15. Prima si proietta il cortometraggio “Farah”, con la regia di Silvia Luciani, mentre alle 22 si ragiona con Enrico Galiano partendo dal suo libro “Scuola di felicità per eterni ripetenti” (evento in collaborazione con la rassegna “Io Desidero”). Sabato 24 giugno c’è la sera finale all’Arena dei Pini. Terminata la presentazione del progetto Future-lab in collaborazione con l’IC di Porto Sant’Elpidio e il regista Giorgio Cingolani, va in scena la proiezione dei corti vincitori e le premiazioni delle sette categorie: miglior film, miglior regista, miglior attore, miglior attrice, premio del pubblico e premio Fango Assami.

Appendice del festival sarà la rassegna “L’inimitabile bionda”, che per i quattro lunedì di luglio accompagnerà il pubblico del Cecchetti alla visione di quattro capolavori con protagonista Marilyn Monroe: “A qualcuno piace caldo”, “Fermata d’autobus”, “Gli spostati” e “Gli uomini preferiscono le bionde”. Da segnalare, inoltre, la mostra che per tutto il mese di luglio si terrà al Magma la mostra “Monroe”, organizzata da Mario Capozucca (Sam Vaccario) e l’associazione Nuova Carta Canta.

«Noi siamo già proiettati alla decima edizione, che ovviamente ha già in sé il senso del fare un bilancio di quello che abbiamo fatto finora – ha chiuso l’altro diretto artistico della rassegna, Peppe Barbera – ci fa piacere ribadire che rappresentiamo una cittadinanza attiva: coloro che si danno da fare per creare qualcosa che non c’è. Il Civitanova Film Festival ha uno spirito collettivo, infatti non ha neanche una sede, almeno per ora. E poi crediamo che abbia anche una valenza turistica notevole: non muoviamo miliardi, ma coloro che sono venuti qui nel corso degli anni sono spesso tornati, perché si sono sempre trovati accolti al meglio».

