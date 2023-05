Strada della Contessa, Ruggeri (M5S): "La Regione intervenga per attenuare i disagi delle attività"

1' di lettura

09/05/2023 - La Regione Marche deve adoperarsi per attenuare i disagi conseguenti alla prolungata chiusura della Statale 452, meglio conosciuta come strada della Contessa. È uno snodo viario strategico dell'asse che collega la provincia di Pesaro Urbino all'Umbria: un mio atto ispettivo chiede che l'amministrazione marchigiana preveda forme di sostegno economico per le attività del nostro versante, siano commerciali, ricettive o della ristorazione.

I problemi si pongono soprattutto in due diverse zone dell'asse viario tra Gubbio e Fano. Già percepibili nelle vicinanze del cantiere, ora che i flussi di traffico sono deviati su percorsi alternativi più lunghi e tortuosi, si rischia che ben presto riguardino anche la riviera di Pesaro, Fano e Marotta di Mondolfo.



D'estate la strada della Contessa è infatti storicamente percorsa da migliaia e migliaia di turisti perugini diretti alla provincia di Pesaro Urbino e di conseguenza al mare. Un altro compito richiesto alla Regione Marche è pertanto di vigilare sul rispetto del cronoprogramma: è infatti previsto che l'intervento per sistemare viadotto e galleria della strada Contessa, iniziato il 17 aprile scorso, sia concluso entro la fine dell'anno.



La mia interrogazione esorta inoltre la giunta marchigiana a specificare se sia stato previsto un tavolo di confronto con Camera di commercio, associazioni di categoria e amministrazioni comunali interessate dagli effetti economici negativi derivanti all’interruzione della strada Contessa. Appare infine opportuno che la Regione Marche chieda ad Anas di effettuare in contemporanea tutti i lavori di manutenzione programmati sull’asse viario tra Gubbio e Fano, inclusi i tratti della Statale 3 e della Statale 73bis, per evitare che altri disagi si ripetano negli anni a venire.