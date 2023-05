Fermo: Disabilità, bike, turismo e territorio. Con Discover Marche il Lago di San Ruffino fa il salto di qualità

5' di lettura

09/05/2023 - Bici speciali, mobilità dolce per disabili, famiglie e attività esclusive, il Lago dorato fulcro del turismo montano. “Far scoprire il territorio a persone meno fortunate con moderne bike adatte ad ogni esigenza”. L’idea, lanciata e realizzata da Anastasia Nicu e Luciani Emanuele, ha trovato l’appoggio di enti, associazioni e privati. “Permettere a chi è svantaggiato di divertirsi e vivere il territorio in modo nuovo. Laboratori e iniziative per bambini e adulti”. Pompei: “Anastasia ed Emanuele esempio di chi crede nel proprio territorio e ha coraggio di creare qualcosa di innovativo”.

La location è perfetta, un gioello naturale di impatto ed emozione: il Lago di San Ruffino, incorniciato da una distesa di verde, paesaggi e panorami. Il cast è quello delle grandi occasioni: Associazioni, Enti, Amministrazioni comunali, imprese e privati. Il progetto? Innovativo, lungimirante e completamente inedito per la zona delle Marche sud. “L’obbiettivo è creare un servizio per le persone con disabilità, offrendo loro, attraverso speciali bike e moderni mezzi di trasporto, la possibilità di conoscere questo territorio, percorrerlo e viverlo in modo diverso – spiega Anastasia Nicu, Presidente della società Discover Marche, che insieme al marito Emanuele Luciani, ha dato vita all’intero progetto – La volontà è anche quella di riempire il tempo libero a chi è meno fortunato, aiutare a divertirsi e scoprire un luogo nuovo, che magari senza queste attrezzature non avrebbe mai raggiunto”.

Ma il progetto di Anastasia ed Emanuele non si ferma qui: “Ovvio, non siamo solo un punto di noleggio, ma anche un test center, dove chi ha piacere può provare le special bike. Allo stesso tempo, però, intorno a questo servizio, abbiamo studiato e ideato una serie di attività, iniziative e laboratori finalizzati a valorizzare, promuovere e far conoscere il nostro stupendo territorio – sottolinea la coppia – svilupperemo corsi di educazione ambientale, giornate di lettura per i più piccoli, escursioni in bike o passeggiate nei percorsi limitrofi ed anche percorsi sensoriali. Insomma, si potranno integrare molte altre iniziative”.

Il progetto è innovativo, lungimirante e soprattutto rappresenta un unicum per l’area sud delle Marche, visto che servizi di questo tipo per disabili e famiglie non si erano mai visti in questa fascia di territorio. A dir poco coraggiosi Anastasia ed Emanuele, che hanno creduto fortemente nella loro terra, scommettendo in quelle potenzialità che il Lago di San Ruffino ha, ma che ancora oggi sembrano inespresse.

Di tasca propria investiti circa 80.000€ per avviare l’innovativo progetto e subito hanno riscosso l’appoggio di tante realtà, dai Comuni alle Associazioni, a partire dalla Remoove, azienda leader nella creazione di particolari bike: “Noi non siamo solo venditori di biciclette – esordisce Mattia Bonanome di Reemove – Il nostro obbiettivo è vedere il sorriso di chi sale in bici e regalare un modo diverso di vivere la realtà. Ma queste bike da sole, senza un contesto intorno, contano poco, invece con un territorio circostante come quello del Lago di San Ruffino, tutto acquista un significato più profondo. Scoprire il territorio attraverso questi mezzi, è un’esperienza unica, un privilegio. In tal senso abbiamo voluto subito appoggiare l’idea di Anastasia ed Emanuele”.

Tanti i mezzi da poter utilizzare, dalla cargobike per famiglie e bambini alla veloplus studiata per il trasporto di carrozzine o di persone che si muovono con particolari ausili, passando per handbike e tandem dalle mille funzioni. Insomma, bike studiate sia per le persone meno fortunate, che per il trasporto individuale, con le quali si potranno percorrere i sentieri intorno al Lago, ad esempio fino al Parco dei cervi, oppure pedalando lungo la strada verso Amandola.

Deposito delle speciali bici e infopoint della Discover Marche, sarà una suggestiva struttura in legno, situata a bordo Lago, in una zolla di terreno gentilmente concessa dall’Agriturismo Vecchio Moro, realtà conosciuta in tutta la zona, che da sempre crede nel territorio: “Appena mi ha contattato Emanuele ho detto subito si, perché credo nel loro progetto e credo nelle potenzialità di questo Lago – spiega Marco De Luca, del Vecchio Moro – un tempo era un luogo dimenticato, ma negli ultimi vent'anni c’è stata una grande crescita turistica”.

Grande sostegno anche dal Comune di Monte San Martino: “Questi progetti sfruttano a pieno le potenzialità del Lago. Ringrazio Emanuele e Anastasia per il loro desiderio di lavorare nel territorio e per la scelta di inserirsi in un contesto in via di rilancio – spiega il Sindaco Matteo Pompei – Tanti, infatti, sono i bandi e i progetti ai quali abbiamo partecipato così da intercettare fondi finalizzati al potenziamento di questi gioielli naturali. Lo spopolamento si combatte anche così”.

Fa da eco Piergiorgio Lupi Assessore al turismo del Comune di Amandola: “Come Amministrazione, siamo felici di promuovere questo nuovo turismo fatto di passeggiate ed escursioni. Il valore aggiunto è l’avere servizi per le persone con disabilità. Non si deve vivere solo di servizi base, ma anche di turismo e servizi aggiuntivi. Ad Amandola stiamo cercando di rendere fruibili i percorsi di media alta montagna per le persone con disabilità”.

Totale l’appoggio della Commissione Pari Opportunità Regione Marche, rappresentata dal Presidente Maria Lina Vitturini: “Crediamo molto in questo genere di iniziative e la Regione sta puntando con forza sul potenziamento dei percorsi pedonali ed escursionistici, soprattutto per chi ha disabilità”.

Intesa vincente, quindi, con Enti e Istituzioni, lo stesso vale per la piena collaborazione con realtà come ANMIL Marche (Associazione nazionali lavoratori mutilati e invalidi del lavoro), Artemista (cooperativa sociale), Dimensione Natura e Giaconi Editore. Discover marche, quindi, nata dal coraggio e dall’intuizione di Anastasia ed Emanuele, saprà conciliare al meglio disabilità, bike, turismo e potenzialità del territorio.