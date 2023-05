"Abbiamo iniziato da poco a 'ribaltare' questo PD": la lettera aperta della segretaria Chantal Bomprezzi

3' di lettura

08/05/2023 - Care e cari, vi scrivo questa lettera che ho deciso di pubblicare per essere certa di raggiungervi tutte e tutti, iscritte e iscritti e non. Desidero innanzitutto ringraziarvi per questo clima di rinnovato entusiasmo che vedo attorno al Partito Democratico.

Ovunque nel territorio marchigiano in cui mi sono personalmente recata incontro nuove e nuovi tesserate e tesserati, e registro una voglia di partecipazione come non vedevo da tempo in questi miei 13 anni di politica attiva. Non era scontato. Sono onorata di guidare un Partito che ha voglia di tornare a vincere e che è orgoglioso dei propri valori.

Ci troviamo in un momento importante. Il Partito Democratico delle Marche è ripartito, e per farlo nel migliore dei modi non potrà mancare il vostro apporto e la vostra fiducia. Dopo due anni di immobilismo politico e di commissariamento, è stato necessario ripartire subito. Pertanto:

mi sono immediatamente messa in contatto con i segretari provinciali;

abbiamo attivato subito tutti gli organismi di Partito, che sono già stati convocati;

abbiamo costituito oltre 20 tavoli tematici, gruppi di studio e approfondimento a cui hanno aderito anche non tesserate e tesserati;

dal 13 marzo (appena due giorni dopo la mia proclamazione ufficiale a Segretaria regionale) la segreteria regionale si riunisce ogni settimana;

abbiamo incontrato i nostri rappresentanti in Parlamento;

abbiamo organizzato 5 assemblee provinciali pubbliche, che si sono svolte nel primo mese per tornare su tutto il territorio marchigiano;

è ricominciato un secondo giro di presenze nei circoli;

abbiamo presenziato a iniziative ed eventi significativi, quali le celebrazioni del 25 aprile, l’evento a Cantiano con i sindacati per il 1 maggio, la mobilitazione nazionale in difesa del diritto all’aborto in Ancona, quella di Bologna con CGIL/CISL e UIL del 6 maggio;

abbiamo lanciato le prime iniziative targate pd Marche, che hanno registrato un grande successo, come la conferenza stampa sull’alluvione svoltasi a Senigallia lo scorso 28 aprile, il sit-in con il PD Umbria a Fabriano per chiedere il raddoppio della Orte-Falconara di venerdì 5 maggio, la grande assemblea pubblica sulla sanità di sabato 6 in Ancona;

affianchiamo con continuità il lavoro del gruppo consiliare regionale, che è la nostra voce nelle istituzioni, invitando regolarmente il capogruppo alle nostre riunioni di segreteria;

seguiamo da vicino la campagna elettorale per le amministrative del 14 e 15 maggio, girando per il territorio in sostegno delle nostre candidate e dei nostri candidati, a partire da Ancona con Ida Simonella;

abbiamo chiesto con forza e ottenuto con gioia che la nostra segretaria nazionale Elly Schlein fosse al nostro fianco il 10 maggio nelle Marche.

Vi chiedo, a questo proposito, di continuare a sostenere il Partito Democratico. Ci sono tante e tanti candidate e candidati con cui, grazie al vostro voto, potremmo continuare a svolgere il nostro lavoro politico nei Comuni o tornare a governare in altri. Anche la campagna di tesseramento 2023 è già partita, qualora vogliate aderire.

Abbiamo iniziato da poco a “ribaltare” questo PD: lo vogliamo aperto, vicino alle persone, chiaro sui temi, rinnovato nella classe dirigente, come gli oltre 24mila elettrici ed elettori hanno chiesto alle primarie del 26 febbraio. Sarei entusiasta di poter continuare questo bel cammino, insieme a Voi.

Un caro abbraccio!

La Segretaria Chantal Bomprezzi