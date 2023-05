Pesaro: La Protezione civile fa “festa e cultura della sicurezza” al Miralfiore

2' di lettura

07/05/2023 - È iniziata stamattina la Settimana della Protezione Civile in programma fino al 14 maggio, da mattina a sera, al Parco Miralfiore.

«È una bellissima parata senza armi - sottolinea Enzo Belloni, assessore all’Operatività – in cui “mettiamo in mostra” il valore dei volontari che, specialmente in questi ultimi anni, sono stati in prima linea per le emergenze che hanno colpito il territorio. Figure preziose che operano gratuitamente al servizio della collettività e che in questa settimana potranno raccontare ciò che fanno quotidianamente e dare informazioni importanti, soprattutto ai bambini e alle bambine che ci raggiungeranno: iniziare da loro è fondamentale per imparare, insieme, quali sono i comportamenti giusti per garantire la sicurezza di tutti».

Presenti alla “festa”, decine di volontari del gruppo comunale di Pesaro e dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e quelli del comitato di Pesaro di Croce Rossa Italiana con laboratori per studenti, momenti di formazione e dimostrazioni.

«La Protezione civile è un sistema condiviso - aggiunge Ugo Schiaratura, coordinatore Gruppo comunale Protezione Civile di Pesaro -: se ognuno guarda al suo orticello non funziona, se ciascuno si mette in prima linea collaborando, miglioriamo e potenziamo le nostre attività e il nostro ruolo. Per questo è bello essere qui, insieme alla Croce Rossa e a tanti colleghi: questa è la Protezione Civile che funziona».

Le iniziative della Settimana della Protezione Civile prevedono, al mattino, l’incontro con gli studenti di 20 classi (primarie e secondarie della città) a cui sono rivolti i laboratori e le attività di Protezione civile e CRI. Nel pomeriggio, gli spazi saranno aperti per spiegare ai cittadini il Piano di emergenza dei vari quartieri ma anche per ammirare gommoni e attrezzature per le emergenze in mare, quelle per le emergenze boschive e antincendio e con tende e tensostrutture che verranno presidiate, anche di notte, dai volontari. Presenti anche 30 volontari del comitato di Pesaro di CRI insieme alle unità cinofile, pronti a proporre a bambini e ragazzi i laboratori e le attività, tra cui quelle di BE-REsponsible, legate alla prevenzione degli incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga.

A partecipare, tra le autorità militari e civili, all’inaugurazione della Settimana della Protezione Civile: Andrea Biancani, vicepresidente Assemblea regionale Marche; Nicola Baiocchi, consigliere regionale Marche; Aroldo Tagliabracci, assessore del Comune di Gabicce. Presente anche Paolo Muratori, presidente Associazione Tutela Malati Diabetici delle Marche che ha ringraziato Protezione Civile, CRI e Comune «per i grandi passi avanti fatti nel collaborare a sostegno della cittadinanza. Abbiamo stretto le nostre capacità durante la pandemia, e insieme siamo riusciti a fare tanto per i 10mila malati diabetici presenti nell’Unione dei Comuni. Ma c’è ancora da fare, per questo è fondamentale si vada avanti seguendo la strada della colaborazione».