Fermo: " Paesaggi del benessere" a Magliano di Tenna: Cesetti inaugura la parte inferiore e il locale annesso al Torrione medioevale

2' di lettura

07/05/2023 - Ospiterà la Coop Artemista . "Grazie al Gal Fermano rivelatosi il migliore delle Marche per contributi ottenuti, gestiti e soprattutto spesi, durante la Presidenza di Michela Borri. Peccato che per la prossima programmazione ,la Regione Marche abbia voluto fare un taglio di risorse di circa il 70%”- ha commentato il Sindaco.

Giornata con taglio del nastro, quella di sabato a Magliano di Tenna: è stato inaugurato il ristrutturato torrione medioevale, esattamente la parte inferiore e l’edificio annesso, con ingresso sia dalla Piazza che dalle mura castellane, che ora ospiterà la Coop. Artemista amministrata dalla maglianese Stefania Santarelli unica, tra le 4 attività che avevano risposto al bando per la manifestazione di interesse, ad aver superato la selezione.

L'opera faceva parte del PIL 4 (Progetti Integrati Locali) gestiti dal Gal Fermano, in cui Magliano di Tenna era ricompreso insieme ad altri quattro Comuni, di cui Montegiorgio capofila. Progetto denominato “Paesaggi del benessere”, dove ciascun Ente con un proprio progetto, aveva come fine il miglioramento della qualità della vita, del verde, dell’ambiente, dei servizi sociali ma anche culturali e turistico-promozionali.

“Il progetto di Magliano, iniziato con la precedente Amministrazione Comunale, sicuramente è risultato il più difficile e complicato perché c’era il vincolo di aprire all’interno dei locali ristrutturati una attività con partita IVA, con l’impiego di almeno un addetto- sottolinea con una punta di polemica il Sindaco Pietro Cesetti- Diversamente si sarebbe perso il contributo di 80 mila euro, oltre ai 26 mila a carico del bilancio comunale. Per questo abbiamo predisposto un avviso pubblico e ci sono state solo quattro manifestazioni di interesse, tra le quali una cooperativa di Recanati. Alla fine della selezione ha prevalso la Coop. Artemista che comunque potrà avvalersi di altre collaborazioni soprattutto a fini turistici”.

Il Sindaco, ha poi ringraziato l’arch. Alessandra Panzini, coordinatrice e facilitatrice di questo raggruppamento geografico, con ottimi risultati anche dovuti al coinvolgimento e partecipazione di giovani imprenditori del territorio, tutti gli altri Enti che hanno collaborato al Progetto e soprattutto il GAL Fermano, “rivelatosi il migliore delle Marche per contributi ottenuti, gestiti e soprattutto spesi, durante la Presidenza di Michela Borri, oggi presente per l’inaugurazione”.

Poi, rivolto alla giunta Acquaroli ha esternato il suo rammarico :” Peccato che per la prossima programmazione ,la Regione Marche abbia voluto fare un taglio di risorse di circa il 70%”.