Ciccioli (FDI): “Dal Pd le solite lamentele che dovrebbero rivolgere a loro stessi. Fanno il tifo contro le Marche e l’Italia, come sempre”

1' di lettura

06/05/2023 - “Dal Pd ci saremmo attesi ben altre prese di posizione, visto il loro peccato originale atavico in tema di gap infrastrutturale delle Marche. Invece, si accontentano di organizzare presidi come quello di ieri a Fabriano, dove non fanno mai mea culpa per gli oltre 30 anni passati invano sotto i loro Governi nazionali e regionali.

Ma, purtroppo, nel Dna della Sinistra c’è solo il dito puntato e mai una proposta originale o la ricerca di una soluzione. I fatti sono chiari: dal Governo nazionale a quello Regionale si ha un’unità di intenti nel portare a compimento lo strategico raddoppio della tratta ferroviaria Orte-Falconara. Alcuni lotti finanziati con risorse ordinarie e altri legati al Pnrr. Esiste un’interlocuzione con l’Europa per una rimodulazione delle scadenze legate al Pnrr, viste le imprevedibili problematiche legate all’energia, al costo delle materie prime e al conflitto Russo-Ucraino.



Questo è l’atteggiamento giusto, non quello del Pd che mira sempre e solo allo sfascio. Di certo, il Governo presieduto da Giorgia Meloni e la Regione presieduta da Francesco Acquaroli sono impegnati fortemente per le Marche e il recupero del gap infrastrutturale. Tanti i cantieri che in meno di 3 anni abbiamo sbloccato, dopo decenni di inerzia della sinistra. E, il Pd, consapevole nell’angolo nel quale avevano relegato la Regione, si trova ora spiazzato, scegliendo di fare il tifo contro le Marche. Invece di attivarsi con i loro rappresentanti europei, governano loro (speriamo ancora per poco), per fare in modo che gli interessi dell’Italia e, quindi, delle Marche, possano essere centrati”. Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, in replica al sit-in organizzato ieri a Fabriano.