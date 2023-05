Urbino: Screening mammografico per prevenire il tumore alla mammella, "Fondamentale aderire all'invito"

3' di lettura

05/05/2023 - L’invito per lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario alle donne in età compresa tra i 45 e 49 anni è partito. In provincia ha già raggiunto quasi 2500 donne che potranno, in seguito all’estensione dell’indagine approvato della regione marche in linea con il piano regionale della prevenzione e le nuove linee guida nazionali ed europee, effettuare la mammografia a partire dal compimento dei 45 anni.

Si tratta delle donne nate tra il 74 e il 79, che con l’invito da parte del servizio di screening oncologico dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, potranno prenotare gratuitamente l’esame, avere tutte le informazioni utili sull’indagine, ed entrare nel percorso di screening che verrà ripetuto con cadenza biennale. “Ovviamente continua progressivamente l’inoltro degli inviti alle donne tra i 45 e 49 anni - spiega il commissario straordinario dell’AST Gilberto Gentili -. Se l'esame risulta positivo, la donna viene chiamata per ulteriori accertamenti diagnostici fino alla diagnosi definitiva”.



Lo screening mammografico sul territorio provinciale viene eseguito a Pesaro al distretto di via Nanterre, per il distretto di Fano negli ospedali di Fossombrone e Pergola, per il distretto di Urbino al Santa Maria della Misericordia. A settembre, come previsto dal nuovo piano regionale, lo screening verrà ampliato anche alle donne nate tra il 1949 ed il 1953 che riceveranno l’invito per continuare ad eseguire l’indagine fino all’età di 74 anni. “Aderire allo screening del tumore alla mammella è fondamentale per la diagnosi precoce - continua il commissario straordinario -. Nonostante la gratuità, l’adesione agli screening, seppur in linea con i dati e i trend nazionali, è in media intorno al 52%. Nel 2022 sono state inoltrate oltre 30mila cartoline di invito a cui hanno risposto 16.500 donne, per una adesione pari a circa il 55%. Nel 2021 ha aderito il 52% della popolazione a cui è stata inviata la cartolina. Invitiamo le donne ad aderire e rispondere all’invito”.



Progressivamente verranno raggiunte tutte le donne tra i 45 e 49 anni della provincia di Pesaro e Urbino e “contestualmente - conclude Gentili - proseguono le lettere di invito allo screening mammario alle donne appartenenti alle altre fasce di età, tra i 50 e 69 anni. La nostra raccomandazione è quella di aderire e, nel caso alcune donne non fossero state raggiunte, possono chiamare i centri screening di Pesaro, Fano e Urbino e prenotare il loro appuntamento che, ricordiamo, nell’ambito dello screening è gratuito”. Per contattare il servizio sul distretto di Pesaro chiamare il numero 800 710977, per il distretto di Fano 800 738073, per il distretto di Urbino 800 210858.



Si unisce all’appello lanciato dalla AST di Pesaro-Urbino l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini: “Raccomandiamo a tutte le donne di aderire, abbiamo esteso la fascia di popolazione sottoposta a screening in linea con il piano regionale della prevenzione e le nuove linee guida nazionali ed europee perché i programmi di screening organizzati di popolazione sono un formidabile strumento di prevenzione».