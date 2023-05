Senigallia: Il sindaco saluta a nome della città il vice questore Licari: "Lascia la città dopo 10 anni, grazie per quello che ha fatto"

1' di lettura

05/05/2023 - Venerdì mattina il Sindaco Olivetti ha salutato, in sala Giunta, il Vice Questore Agostino Maurizio Licari, che da lunedì lascerà, dopo dieci anni, la nostra città per trasferirsi a Manfredonia, in Puglia, per dirigerne il Commissariato.

Si è trattato di un incontro molto sentito è commosso da entrambe le parti. “A nome dell’intera città ringrazio il dott. Licari per il grande impegno profuso in tutti questi anni -ha affermato il Sindaco- abbiamo apprezzato tantissimo la sua grande professionalità, il suo alto senso del dovere, la generosa disponibilità mostrata in ogni momento topico attraversato da Senigallia. Non averlo più a capo del Commissariato ci dispiace non solo sotto l’aspetto operativo, ma anche sotto quello umano, per la sensibilità mostrata in ogni circostanza.”



Il dott. Licari ha ringraziato la nostra città per la accoglienza ricevuta e per il forte legame creatosi con i senigalliesi. Già ieri, al termine della processione del Santo Patrono, aveva ricevuto l’abbraccio da parte di tanti concittadini commossi per la sua partenza. Il Sindaco Olivetti ha poi fatto gli auguri al dott. Licari per il nuovo ed importante incarico che lo stesso andrà a ricoprire a Manfredonia.