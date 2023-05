Fano: Tutto pronto per la 19esima ColleMar-athon: domenica ai nastri di partenza 1.200 podisti da 17 Paesi

3' di lettura

05/05/2023 - E’ iniziato il countdown per la 19esima edizione della ColleMar-athon da Barchi a Fano, in programma per questa domenica, e una cosa è certa: sarà l’ennesimo successo di una manifestazione sportiva che da anni si è ritagliata uno spazio significativo tra le maratone più importanti d’Italia e molto conosciute anche all’estero.

La riprova arriva dagli oltre 1.200 scritti, di cui circa 600 sulla competizione regina di 42,195 chilometri, 500 nella half marathon (Mondolfo-Fano) e un centinaio per la 10 chilometri Barchi-Sant’Ippolito. Numeri importanti, che certificano una volta di più la rilevanza della kermesse a livello tricolore e internazionale, tant’è che oltre agli italiani, provenienti da quasi tutto lo Stivale, figurano concorrenti da altri 16 paesi del mondo: Albania, Belgio, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, San Marino, Iran, Perù, Brasile, Spagna, Romania, Marocco, Corea e Stati Uniti. “Un risultato fantastico – commenta il presidente del comitato organizzatore Annibale Montanari, che ci ripaga del grande impegno profuso per rendere possibile anche quest’anno la maratona dei valori”.

La prova più lunga, sul classico itinerario che da Barchi attraversa i centri storici di Mondavio, Orciano, San Giorgio di Pesaro, Piagge Cerasa e San Costanzo per poi tuffarsi verso la Città della Fortuna, scatterà come tradizione, alle 9 in punto, sulle note di “The final countdown” degli Europe dalla Porta Nova di Barchi (simbolo architettonico del paese), mentre la finisch line sarà posizionata per la prima volta sotto l’Arco di Augusto di Fano (nelle altre edizioni il traguardo è stato in piazza XX Settembre, poi alla Marina dei Cesari e alla Rocca Malatestiana). In perfetta contemporaneità con la gara regina prenderà il via dalla Piazza del Municipio di Mondolfo l’Half ColleMar-athon, una mezza maratona che dopo un suggestivo giro intorno al paese a balcone sul mare, uno dei Borghi più Belli d’Italia, si dirigerà verso San Costanzo, da dove condividerà il percorso della corsa clou.

E, altra novità di quest’anno, subito dopo la partenza della corsa più lunga, sempre da Barchi e sempre dalla Porta Nova, scatterà la ‘Ten ColleMar-athon’, la 10 chilometri con traguardo a Sant’Ippolito e passaggio nei borghi di Sorbolongo e Reforzate, che varrà come primo ‘Memorial Giuseppe Ottaviani’ (20 maggio 1916 – 19 luglio 2020), in onore del campionissimo master, santippolitese doc, che con i suoi record e le medaglie d’oro nell’atletica leggera da ultracentenario ha fatto parlare di sé tutto il mondo. Una dieci chilometri alla quale parteciperà anche un runner di eccezione: Antonio Rao, 90enne, calabrese di nascita e romano di adozione, che alla Maratona di Roma del 19 marzo scorso ha stabilito il nuovo record mondiale di specialità per gli over 90 con 6 ore, 14 minuti e 40 secondi.

A guidare la complessa macchina organizzativa, come detto, c’è il presidente Annibale Montanari: “Speriamo che la ‘Maratona dei Valori’, che sin dalla prima edizione unisce lo sport alla solidarietà, offrendo un contributo concreto ai suoi partner umanitari (Unicef, Avis, Telethon, Aido, Omphalos e Urukundo) e richiama appassionati da tutta Italia e da altri Paesi, possa rivelarsi, quest’anno più che mai, un importante esempio di coesione, contro le divisioni e i conflitti che, purtroppo, devastano il mondo. Ringrazio la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino e i comuni di Fano, Terre Roveresche, Mondavio, San Costanzo, Mondolfo e Sant’Ippolito per il loro sostegno, così come le Pro Loco, le società sportive e i tanti volontari che ci forniscono un aiuto fondamentale. E una doverosa gratitudine va anche agli sponsor che credono nel nostro lavoro: Pedini Cucine, King, BCC Fano, Profilglass, Generali, Enervit, Aset, LC Mobili per l’Europa, A.E.S., PluraleCom, Asics, Wider, Nerea e Alluflon Group”.