Fano: Malore improvviso per Tommaso Della Dora, giovane segretario del PD fanese: la città in lutto

1' di lettura

05/05/2023 - Se n’è andato a soli 43 anni Tommaso della Dora, giovane segretario del Partito Democratico fanese, carica che ricopriva dallo scorso anno.

La prematura scomparsa di Tommaso ha lasciato sgomenta un’intera città, come dimostrano anche le prime parole del sindaco Massimo Seri. La notizia è giunta nel pomeriggio di venerdì 5 maggio. Un infarto la possibile causa del decesso, malore improvviso che lo avrebbe colto venerdì dopo pranzo mentre si trovava nella sua abitazione. Il padre lo avrebbe trovato riverso in bagno, e avrebbe provato a fargli un massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza. Si è tentato di rianimarlo per quasi un’ora, ma senza l’esito sperato.

Amato e stimato, Della Dora lascia un vuoto incolmabile. Non soltanto nella politica fanese, ma anche tra i colleghi e i suoi tanti amici. Il 43enne era insegnante di sostegno in qualità di dipendente di Cooss Marche. La sua sensibilità verso le persone più fragili è sempre andata di pari masso con il suo impegno nel sociale. Nota anche la sua attenzione verso le zone terremotate delle Marche, le cui storie e criticità Tommaso aveva raccontato con occhio umano e scrupoloso anche attraverso la fotografia, altra sua grande passione.

Appassionato di sport – come lasciava trapelare anche attraverso i social -, nelle ultime settimane lo si vedeva spesso fare jogging nella zona del mare e per le vie della città. Quella stessa città che ora lo piange e che non si capacita della sua scomparsa.

La redazione di Vivere Fano si stringe attorno ai genitori di Tommaso, ai suoi due fratelli e ai tanti che gli hanno voluto bene. E che continueranno a volergliene.