Senigallia: La "Primavera di Senigallia": ecco tutti gli eventi in programma nel mese di maggio

04/05/2023 - Dopo i ponti di primavera, la spiaggia di velluto si lancia nell'antiprima a quella che sarà una lunga estate di eventi e divertimento. L'Amministrazione Comunale ha messo a punto il calendario delle manifestazioni che animeranno il mese di maggio, tra sagre, concerti e mercatini.

Si comincia sabato 6 e domenica 7 maggio "Fiori e Libri", esposizione di riviste, fiori e piante decorative che si terrà al Foro Annonario dalle ore 9 alle ore 21. Sempre domenica alle ore 9.30 nel piazzale antistante la Rotonda a Mare si terrà il Memorial Luca Bergamaschi a cura del Motoclub Senigallia. Particolarmente ricco il fine settimana successivo con il ritorno della Sagra del Carciofo, a Filetto, dal 12 al 15 maggio. Al teatro La Fenice venerdì 12 maggio alle ore 21 si terrà il concerto “Michael Jackson Human Nature Live” (bliglietti su www.vivaticket.it) mentre per gli appassionati dello sport dal 12 al 14 presso i Bagni Roberto, sul lungomare Marconi, c'è “Sun Sen", tornei di beach volley e non solo. Domenica 14 maggio torna il mercatino lungo i Portici, dalle 9 alle 21, a cura di Confartigianato “Artigianato sotto i Portici” mentre in piazza Simoncelli alle ore 9 si terrà il Raduno Automobilistico a cura del Club Motori d'Epoca. Al Foro Annonario spazio alla solidarietà e allegria con la 19° Giornata del Naso Rosso con i Vip Claun Ciofega mentre in serata, alle 21 al teatro La Fenice, sarà la vota di Inti Illimani e Giulio Wilson in “Vale la Pena” tour.



La stagione delle sagre di privamavera prosegue con la Festa del Cuntadin a Montignano, dal 18 al 21 maggio, mentre sul lungomare Marconi e Alighieri ci sarà il Mercato Europeo, tra sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo. Domenica 21 alle ore 21 al teatro la Fenice si terrà il concerto per Battiato di Simone Cristicchi e Amara in “Torneremo Ancona”. Per l'ultimo week end di maggio torna Fosforo, il festival della Scienza, che si terrà nel centro storico (dal 25 al 28) mentre al Ciarnin torna la Feste dell'Osteria (dal 26 al 28). Domenica 28 maggio dalle 9 alle 21 al Foro Annonario si terrà il mercatino di prodotti tipici e dell'artigianato “Le Meraviglie del Foro) e lungo i Portici ci sarà il mercatino di antiquariato e collezionismo ”Alla Vecchia Filanda", dalle 10 alle 18.