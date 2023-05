Jesi: Al via il 4 maggio la XXVI^ Edizione del Palio di San Floriano, tema dell'anno "C'era una volta"

10' di lettura

03/05/2023 - Dal 4 all'14 Maggio torna a Jesi il Palio di San Floriano. Arrivato alla sua 26esima edizione, avrà come tema portante "C'era una volta".

Spettacoli e grafiche legati al mondo delle fiabe, giochi da tavola storici, laboratori per bambini sul tema, caccia al tesoro con i legnetti decorati ma anche un "C'era una volta a Jesi" come la mostra fotografica del Circolo Ferretti, la presentazione del libro sulla nascita del Palio e il ritorno, esattamente come secoli fa, dei momenti istituzionali in Piazza Federico II. Un po' di numeri: 22 comuni coinvolti, 10 gruppi storici da altre città inclusa la tedesca Waiblingen, 5 convegni, 3 mostre, 15 banchi del mercatino medievale, 8 taverne e 2 casette storiche, 48 classi dalla Vallesina coinvolte per 1100 legnetti realizzati da altrettanti alunni, oltre 40 persone addette alla sicurezza per circa 100 appuntamenti nel corso degli 11 giorni di manifestazione.

Il libretto con tutti i dettagli da scaricare: https://drive.google.com/file/d/10iQe5_VigK9stbL0q4HtWtMg7-z5flzl/view?usp=sharing

Il programma completo:

4 Maggio: Scampanada de San Fiorà

Dal 5 al 11 Maggio: Pre-Palio

Dal 11 al 14 Maggio: Palio di San Floriano

GIOVEDI’ 4 MAGGIO - SCAMPANADA DE SAN FIORÀ

ORE 9.00/18.00 - PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Fiera di San Floriano a cura del Comune di Jesi;

ORE 17.00/20.00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI : Mostra Fotografica “Stagioni” a cura di Pierpaolo Minghi e distribuzione Libretti Palio;

ORE 17.00 – CATTEDRALE: Ritrovo dei bambini per la Scampanada de San Fiorà;

ORE 17.15 – CATTEDRALE: Benedizione delle campanelle;

ORE 17.30 - DALLA CATTEDRALE AL PALAZZO DEI CONVEGNI: Corteo delle campanelle accompagnato dal gruppo Tamburi Junior, San Floriano e il diavolo;

ORE 17.30 - PALAZZO DEI CONVEGNI: Apertura banchetto delle pigotte medievali a cura dell’Unicef Jesi;

ORE 18.00 – PALAZZO DEI CONVEGNI: Arrivo del corteo delle campanelle e rappresentazione della Leggenda di San Floriano e il diavolo;

ORE 18.15 - PALAZZO DEI CONVEGNi: Concerto musicale studenti Scuola Media Lorenzini - Istituto Comprensivo San Francesco.

ORE 18:30 - CATTEDRALE: il vescovo celebra la messa per San Floriano

VENERDÌ 5 MAGGIO – ASPETTANDO IL PALIO

ORE 10.00/12.00 e 17.00/20.00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI : Mostra Fotografica “Stagioni” a cura di Pierpaolo Minghi e distribuzione Libretti Palio;

ORE 18.00 - PALAZZO DEI CONVEGNI: Presentazione della ricerca "Sveva, l'origine del nome" a cura di Giorgio Marchetti;

ORE 21:00/24:00 - MUSEO FEDERICO II: Stupor in tabula, giochi da tavola per bambini. Costo 15€ Prenotazioni al: 3487757859

SABATO 6 MAGGIO - ASPETTANDO IL PALIO

MUSEO FEDERICO II - C’era una volta… al Museo Federico II

Spazio bambini gratuito per colorare, leggere e divertirsi insieme all’aperto

ORE 10:00 il cuore di Giovanna D’Arco di Michelangelo Rossato

ORE 11:00 La corona del re di Muzo e Charlotte Mollet

ORE 12:00 Le storie di re Artù e dei suoi cavalieri di Franco Cardini

ORE 10.00/12.00 e 17.00/20.00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI : Mostra Fotografica “Stagioni” a cura di Pierpaolo Minghi e distribuzione Libretti Palio;

ORE 17.30 - PALAZZO DEI CONVEGNI: Presentazione del libro "Il Palio di San Floriano, nel cuore e nella storia della città di Jesi" di Giancarlo Catani;

ORE 17.00/19.00 - MUSEO FEDERICO II: Stupor in tabula, giochi da tavola per bambini. Costo 10€ Prenotazioni al: 3487757859

ORE 20.30 - TAVERNA SAN FLORIANO: Cena a tema e successiva visita del Torrione di Mezzogiorno in collaborazione con i Templari;

ORE 21.00 - CIRCOLO CITTADINO: Cena con delitto medievale "C'era una volta l'hostaria dei peccatori”;

ORE 21.00/24.00 - MUSEO FEDERICO II: Stupor in tabula, giochi da tavola per bambini. Costo 15€ Prenotazioni al: 3487757859

DOMENICA 7 MAGGIO - ASPETTANDO IL PALIO

ORE 10:00/12:00 e 17.00/20.00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI : Mostra Fotografica “Stagioni” a cura di Pierpaolo Minghi e distribuzione Libretti Palio;

MUSEO FEDERICO II - C’era una volta… al Museo Federico II

Spazio bambini gratuito per colorare, leggere e divertirsi insieme all’aperto

ORE 10:00 Ivar e Slava fratelli vichinghi di Franco Cardini

ORE 11:00 I disegni segreti di Veronique Massenot e Bruno Pilorget

ORE 12:00 Castelli e Cavalieri di Magdalena

ORE 17.00/19.00 - MUSEO FEDERICO II: Stupor in tabula, giochi da tavola per bambini. Costo 10€ Prenotazioni al: 3487757859

LUNEDÌ 8 MAGGIO - ASPETTANDO IL PALIO

ORE 10.00/12.00 e 17.00/20.00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI : Mostra Fotografica “Stagioni” a cura di Pierpaolo Minghi e distribuzione Libretti Palio;

ORE 18.00 – PALAZZO DEI CONVEGNI: Convegno “Ritmomakia: gioco musicale/matematico di un tempo” In collaborazione con Maruska Giannatale;

MARTEDI 9 MAGGIO - ASPETTANDO IL PALIO

ORE 18.00 INAUGURAZIONE PANCHINE EUROPEE CON SBANDIERATORI E TAMBURI DEL PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 18.30 – GIARDINO DI FRONTE AL CAG – LETTURE PER BAMBINI A TEMA EUROPEO

ORE 21.15 – PALAZZO DEI CONVEGNI: Convegno "Jesi, una metropoli del medioevo, radici di una visione europea" con l'intervento della prof.ssa Simonetta Torresi

MERCOLEDI 10 MAGGIO - ASPETTANDO IL PALIO

ORE 18:00 - MUSEO FEDERICO II: Laboratorio didattico “Alla scoperta del Palio”. Costo 5€ Prenotazioni al: 3487757859

GIOVEDÌ 11 MAGGIO - PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 17:00/20:00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI : Inaugurazione Mostra Fotografica "C’era una volta Jesi” a cura del Circolo Culturale jesino Massimo Ferretti in collaborazione con la biblioteca Planettiana e distribuzione Libretti Palio;

ORE 17:00/19:00 - MUSEO FEDERICO II: Caccia al tesoro “C’era una volta un pezzo di legno”. Per bambini, partecipazione gratuita

ORE 17:30 – PALAZZO DEI CONVEGNI: Convegno "Ordini religioso-cavallereschi e hospitalitas a Jesi e in Vallesina nel MedioEvo” in collaborazione con Italia Nostra;

ORE 18:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 18:30 – VIE DEL CENTRO STORICO: Corteo guidato dall’araldo per annuncio dell’inizio della XXVI edizione del Palio di San Floriano;

ORE 21:45 - VIE DEL CENTRO STORICO: Esibizioni itineranti dei gruppi dell’Ente Palio San Floriano presso le taverne;

ORE 24.00 – Fine esibizioni;

ORE 00.30 - Chiusura delle taverne.

VENERDÌ 12 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 17:00/24:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino medievale;

ORE 17:00/22:00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra fotografica "C’era una volta Jesi” a cura del Circolo Culturale jesino Massimo Ferretti in collaborazione con la biblioteca Planettiana;

ORE 17:30 – DA PIAZZA BACCIO PONTELLI ALLA CATTEDRALE: Partenza del corteo dei quartieri per la Benedizione dei Gonfaloni;

ORE 18:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 18:15 – CATTEDRALE: Benedizione dei Gonfaloni;

ORE 18:30 - PIAZZA COLOCCI: Installazione dell’accampamento medievale a cura degli Armati e degli Arcieri dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 18:30 - DALLA CATTEDRALE A PIAZZA PERGOLESI: Corteo per la riconsegna del Palio dei quartieri;

ORE 18:45 - PIAZZA PERGOLESI: Riconsegna del Palio dei quartieri;

ORE 20:45 – PIAZZA PERGOLESI: Convocazione atleti e componenti dei gruppi dell’Ente Palio per composizione Corteo dei Quartieri;

ORE 21:00 – DA PIAZZA PERGOLESI A PIAZZA FEDERICO II: Corteo per la cerimonia di riconsegna Palio dei Quartieri;

ORE 21:15 – PIAZZA FEDERICO II: Cerimonia di riconsegna Palio dei Quartieri al Podestà e investitura dei cavalieri;

ORE 21:30 – PIAZZA FEDERICO II: Gara degli atleti dei vari quartieri di Jesi con giochi medievali in collaborazione con CSI;

ORE 21:30 - DA PIAZZA FEDERICO II A PIAZZA COLOCCI: Corteo per la gara degli arcieri;

ORE 21:45 – PIAZZA COLOCCI: Gara degli arcieri valevole assegnazione Palio dei quartieri;

ORE 22.30 – PIAZZA DELLE MONACHETTE II: Esibizione di musica celtica con i 50CELT, in collaborazione con Hemingway Cafè e Trattoria della Fortuna;

ORE 00.00 – Fine esibizioni;

ORE 00.30 - Chiusura delle taverne.

SABATO 13 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

MUSEO FEDERICO II

C’era una volta… al Museo Federico II

Spazio bambini gratuito per colorare, leggere e divertirsi insieme all’aperto

ORE 10:00 La divina commedia, il fantastico viaggio di Dante. L’inferno

ORE 11:00 La divina commedia, il fantastico viaggio di Dante. Il Purgatorio

ORE 12:00 La divina commedia, il fantastico viaggio di Dante. Il Paradiso

ORE 10:00/24:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino medievale;

ORE 10:00/12:30 - 17:00/22:00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra fotografica "C’era una volta Jesi” a cura del Circolo Culturale jesino Massimo Ferretti in collaborazione con la biblioteca Planettiana

ORE 12:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 16.00/24:00 – CENTRO STORICO: Artisti di strada fiabeschi;

ORE 15:45 – PIAZZA PERGOLESI: Ritrovo di tutti i gruppi;

ORE 16:00/20:00 - PIAZZA PERGOLESI: Giochi medievali a cura della Ludoteca “La Girandola” di Jesi;

ORE 16:30 - PIAZZA COLOCCI: Accampamento medievale a cura degli Armati e degli Arcieri dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 16:30 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 16:30 – DA PIAZZA PERGOLESI A PIAZZA FEDERICO II: Partenza del corteo storico con i sindaci della Vallesina, la regione Marche e con la partecipazione dei gruppi ospiti;

ORE 17:15 – PIAZZA FEDERICO II: Privilegio, discorsi autorità (sindaco di Jesi, esponenti della regione e dell’Ente Palio), abbinamento arcieri con i comuni, ringraziamento gruppi ospiti (con scambio di regali), premiazione concorso piatto tipico;

ORE 18.20 – PIAZZA FEDERICO II: Momento di riconoscimento in favore dei fondatori dell’Ente Palio San Floriano

ORE 18:00 - CHIESA DI SAN BERNARDO: Esibizioni della corale di Santa Lucia “Anche Federico aveva la mamma”;

ORE 18:30 – CATTEDRALE: Consegna del cero e benedizione alla città da parte del vescovo di Jesi

ORE 19:00/24:00 – CENTRO STORICO: Trovadores de Romagna, artisti di strada musicali;

ORE 19:30 – DALLA CATTEDRALE A PIAZZA BACCIO PONTELLI: Corteo storico;

ORE 21:15 - DA PIAZZA PERGOLESI A PIAZZA COLOCCI: Corteo con gli arcieri dei comuni accompagnati dal gruppo Tamburi dell’Ente Palio;

ORE 21:30 – PIAZZA COLOCCI: Gara di tiro con l’arco storico valido per assegnazione Palio di San Floriano;

ORE 21:45 – PIAZZA FEDERICO II: Spettacoli dei gruppi storici dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 00.00 – Fine esibizioni;

ORE 00.30 - Chiusura delle taverne.

DOMENICA 14 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 8:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: ritrovo degli arcieri;

ORE 9:00/13:00 - VIE DEL CENTRO STORICO: XII Torneo di arco storico ”Don Mario Bagnacavalli”;

MUSEO FEDERICO II

C’era una volta… al Museo Federico II

Spazio bambini gratuito per colorare, leggere e divertirsi insieme all’aperto

ORE 10:00 Marco Polo, il viaggio delle meraviglie di Michelangelo Rossato e Pino Pace

ORE 11:00 Sigfrido e il sangue del drago di Lorenza Cingoli ed Elica Bellotti

ORE 12:00 Beowulf e il serpente di fuoco di Lorenza Cingoli ed Elica Bellotti

ORE 10:00/22:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino Medievale;

ORE 10:00/12:30 – 17:00/20:00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI: Mostra Fotografica "C’era una volta Jesi” a cura del Circolo Culturale jesino Massimo Ferretti in collaborazione con la biblioteca Planettiana;

ORE 12:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 15:00/18:00 - DUOMO DI JESI : In occasione di "Chiese aperte"Visita guidata a cura di Archeoclub d'Italia e del Museo Diocesano alle cappelle della Cattedrale di San Settimio

ORE 16.00/24:00 – CENTRO STORICO: Trampolieri e artisti di strada;

ORE 15:30 – PIAZZA PERGOLESI: Ritrovo di tutti i gruppi;

ORE 16:00/20:00 - PIAZZA PERGOLESI: Giochi medievali a cura della Ludoteca “La Girandola” di Jesi;

ORE 16:15 – DA PIAZZA PERGOLESI A AREA VERDE PORTAVALLE: Partenza del corteo storico con la partecipazione dei gruppi ospiti;

ORE 17:00 AREA VERDE PORTAVALLE: Discorsi autorità e inizio della gara equestre valevole per l’assegnazione del Palio dei Quartieri in collaborazione con la UISP;

ORE 17:30 - DA AREA VERDE PORTAVALLE A PIAZZA FEDERICO II: Corteo storico

ORE 18:00 – PIAZZA FEDERICO II: Ringraziamenti, premiazione del Torneo “Don Mario Bagnacavalli” ed esibizione dei gruppi ospiti;

ORE 18:00 - CHIESA DI SAN BERNARDO: Esibizioni della corale di San Francesco;

ORE 19:00 - DA PIAZZA FEDERICO II A PIAZZA BACCIO PONTELLI: Corteo storico

ORE 19.15 – PIAZZA COLOCCI: Corsa della campana tra i comuni della Vallesina organizzata dal C.S.I. valevole per l’assegnazione del Palio di San Floriano;

ORE 21:00/23:30 – PIAZZA FEDERICO II: Esibizioni dei gruppi storici di Jesi, premiazione vincitori delle varie gare, del palio dei Quartieri, consegna del Palio di San Floriano al comune vincitore;

ORE 23:30 – PIAZZA FEDERICO II: Spettacolo conclusivo;

ORE 00.00 – Fine esibizioni;

ORE 00.30 - Chiusura delle taverne.