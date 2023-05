Fermo: Prima l'assemblea annuale e poi la cena. La "Misericordia" di Montegiorgio approva il bilancio 2022 e ne ripercorre le tappe salienti.

3' di lettura

03/05/2023 - “Sostanzialmente è stato un anno positivo e di crescita per la nostra organizzazione, tornata alle attività normali pre-covid e con un incremento dei servizi svolti"- Le parole del Governatore Cristiano Bei. Donata una stampa del '700 al Correttore della Confratenita Don Pierluigi Ciccarè di cui ricorre in questi giorni il 50° di Sacerdozio.

Montegiorgio. Con la relazione morale del Governatore Cristiano Bei e l’approvazione del bilancio 2022, l’organizzazione di volontariato “ Misericordia O.D.V” di Montegiorgio riunitasi in assemblea annuale, ha fatto il punto sulle attività svolte lo scorso anno e sul programma futuro.

“Sostanzialmente il 2022 è stato un anno positivo e di crescita per la nostra organizzazione, tornata alle attività normali pre-covid e con un incremento dei servizi svolti- ha affermato il Governatore Bei, che ha poi ripercorso anche i progetti salienti a cui l’ODV ha partecipato. Come il “ Misericordia Accademy”, piuttosto che lo “ Smart Village” portato avanti in collaborazione con enti locali, Università Politecnica delle Marche e Asur. Progetto, questo, rivolto agli over 75 in situazioni di criticità sociosanitarie, che sono dotati di sensori di allarme di cui la Misericordia sarà centrale di raccolta. Altra attività importante, oltre all’assistenza prestata in seno ai concerti sul territorio e ai corsi di formazione tenuti, quella che li ha visti coprotagonisti di una operazione in Polonia, consistente nell’accompagno di profughi Ucraini presso strutture di accoglienza polacche.

“ Insomma lo scorso anno, accanto ai servizi di routine, abbiamo messo tanta carne al fuoco e siamo tornati ad avere un numero di volontari, circa 200, vicino a quello pre pandemico. Il futuro ci vede invece impegnati per ristrutturare la nostra sede e la Chiesa di proprietà presso il cimitero di Montegiorgio”- ha concluso Bei.

All’assemblea, oltre ai confratelli, ai volontari, agli iscritti, e al gruppo di protezione civile, hanno preso parte anche medici e professionisti che collaborano con l’O,D.V e i Sindaci dei comuni serviti. L’occasione è stata utile anche per rinsaldare il patto tra i vari protagonisti del sodalizio e vivere un momento conviviale di festa presso un ristorante di Falerone. Durante la serata sono stati consegnati gli attestati di benemerenza rilasciati dalla Confederazione a tutti coloro che hanno svolto servizio durante l’ emergenza covid, e la “Stella al merito della Carità” ai volontari iscritti da 30 anni. A Don Pierluigi Ciccaré, Correttore e Padre spirituale della Confraternita Misericordia, che proprio in questi giorni festeggia il 50° anniversario del suo sacerdozio, è stata donata una stampa del ‘700. Premiato anche Gino Pacioni, un volontario ormai non più attivo ma che ha dato tanto all’associazione il cui 90° compleanno cadeva proprio allo scoccare della mezzanotte.

La Misericordia O.D.V fornisce ininterrottamente un prezioso servizio H24 per emergenze , trasporto ammalati, e servizi sociali, con una media di almeno 4 interventi urgenti al giorno, coprendo un bacino di 12 comuni della Media Valtenna.