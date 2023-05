Don Andrea Andreozzi è il nuovo vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola

2' di lettura

03/05/2023 - È stato finalmente annunciato il nome del prossimo vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola.

Si tratta di don Andrea Andreozzi, nato a Macerata il 25 agosto 1968 e ordinato presbitero il 26 ottobre 1996 e nel 2007 viene nominato vicario parrocchiale a San Michele Arcangelo in Monte Urano (Fermo) e docente di Sacra Scrittura presso la sede di Fermo dell'Istituto Teologico Marchigiano. Dall'11 novembre 2007 è parroco pro tempore e legale rappresentante della parrocchia a San Pio X di Porto Sant'Elpidio. Nel 2010 ha assunto l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della Pia fondazione autonoma ‘Fondazione Terzo Millennio per la cultura, l’arte e l’educazione’ (nota come ‘Fondazione Beato Antonio Grassi’) in rappresentanza del giornale diocesano ‘La voce delle Marche’. Nel 2014 è stato nominato direttore spirituale del Seminario arcivescovile di Fermo e responsabile dell'Unità pastorale di Porto Sant'Elpidio. Dal 2015 è membro di diritto del Consiglio presbiterale in qualità di vicario foraneo di Porto Sant'Elpidio (Fermo). Nel 2018 è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Pia fondazione autonoma diocesana di culto e di religione ‘Fondazione Caritas in Veritate’. Dal 2020 è rettore del Seminario di Assisi.

A dare comunicazione della nomina a vescovo di Don Andrea, mercoledì mattina al Duomo di Fano, è stato lo stesso monsignor Armando Trasarti, che sta per lasciare il suo ruolo di vescovo per sopraggiunti limiti d'età, dopo aver chiamato a raccolta tutti i presbiteri, i diaconi, i religiosi, gli operatori e i direttori degli uffici di Curia. Presenti anche tanti fedeli che hanno voluto esserci in segno di vicinanza e di stima nei confronti del vescovo uscente. Da ora, fino all'ingresso del nuovo vescovo, monsignor Trasarti avrà il ruolo di amministratore apostolico.