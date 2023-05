Ciccioli e Acquaroli: "Ruolo strategico Marche e Ancona nel breve e lungo periodo nella macroregione Adriatico-Ionica"

5' di lettura

02/05/2023 - “Il Mar Mediterraneo e il Mar Adriatico, soprattutto, diventeranno sempre più strategici per l’economia mondiale nel corso dei prossimi decenni. E Ancona svolgerà un ruolo sempre più prioritario all’interno della macroregione Adriatico-Ionica”.

Con queste parole Carlo Ciccioli, consigliere regionale delle Marche tra i promotori del convegno “La Macroregione Adriatico-Ionica, prospettive di breve e lungo termine: economiche, logistiche, commerciali, energetiche, produttive”, ha concluso il proprio intervento all’interno dell’iniziativa che si è svolta questa mattina, 2 maggio, nella sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona e che ha visto la partecipazione del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, il presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti e di molti rappresentanti istituzionali di Croazia (tra i quali il sindaco di Zara Branko Dukic e il presidente della Regione di Zara Bozidar Longin che hanno posto l’accento sulla valenza del progetto dal punto di vista turistico e dell’economia blu), Albania (tra i quali la presidente di Unioncamere Tirana Ines Mucostepa che ha evidenziato come tutte le economie delle nazioni coinvolte possano trarre beneficio dallo sviluppo della Macroregione) e Grecia (tra i quali il Console Dimitri Beligiannis che ha rimarcato le forti potenzialità ambientali ed energetiche che possono derivare dall’implementazione dei progetti in itinere).

“Con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea e, soprattutto, con il conflitto Russo-Ucraino, l’asse dell’economia si sta via via spostando sempre di più nell’area del Mediterraneo che, ad oggi, movimenta il 25% dell’economica mondiale dal punto di vista della logistica. Uno snodo fondamentale, dunque. E il Mar Adriatico – ha proseguito Ciccioli - può tornare a svolgere un ruolo strategico, un naturale corridoio di scorrimento. L’UE ha meritoriamente anticipato questo scenario dando vita alla Macroregione Adriatico-Ionica. E il Presidente Acquaroli ha posto al centro del proprio agire politico questo dossier con una forte accelerazione sul tris d’assi: Porto di Ancona; Aeroporto di Falconara e Interporto di Jesi. Per quel che riguarda il Porto di Ancona sono 6.500 persone che vi lavorano, 4.000 nella cantieristica: 12 milioni di tonnellate di merci movimentate; oltre 1 milione di transiti passeggeri. Per l’Aeroporto di Falconara, per anni in sofferenza, senza prospettive, ora invece con una visione di lungo corso sia dal punto di vista commerciale che turistico. Interporto di Jesi abbandonato, nessun futuro. L’insediamento Amazon, seguito con caparbietà da questa maggioranza, ha ora un crono-programma definito e definitivo. Tutto ciò pone e rafforza la prospettiva delle Marche capofila ed Ancona con un ruolo strategico all’interno della Macroregione”.

La strategia EUSAIR copre un’area di 70 milioni di cittadini e comprende 9 Stati di cui 4 Stati membri Ue (Croazia, Grecia, Italia, Slovenia) e 6 paesi non-Ue (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, San Marino, Serbia e Macedonia del Nord). Quattro sono le aree individuate di reciproco interesse (Pilastri) sui quali si articolano le priorità d’azione contenute nell'Action plan EUSAIR: Crescita blu (Acquacoltura e pesca, tecnologie blu, servizi marini e marittimi); Connettere la regione (Trasporti marittimi, connessioni intermodali hinterland, reti energia); Qualità ambientale (Biodiversità marina, inquinamento marittimo, habitat transnazionali terrestri e biodiversità); Turismo sostenibile (Prodotti e servizi turistici diversificati, qualità, management turistico, turismo accessibile). La Regione Marche svolge un ruolo strategico negli ambiti: dell’Energia a fianco del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; delle Infrastrutture a fianco del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per il sottogruppo Trasporti “la Regione Marche, in qualità di Italian Project Partner del Progetto denominato “Supporting the Governance of the EUSAIR: Facility Point” ha fornito le assistenze tecniche attraverso procedure di evidenza pubblica e che affiancano e supportano il lavoro del Coordinatore del Pilastro e degli altri due co-coordinatori (Serbia e Nord Macedonia)”, ha evidenziato Ciccioli. Per il sottogruppo dell’Energia intesa “come si evince chiaramente e come, purtroppo, la Guerra nel cuore dell’Europa ha evidenziato, il tema energetico è fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell’Europa e la macroregione Adriatico-Ionica rappresenta un pilastro”, ha concluso Carlo Ciccioli.

A concludere il convegno, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. “La Macroregione si può e si deve rilanciare per cogliere tutte le opportunità che si possono aprire compiendo due passi necessari: il primo è farla diventare uno strumento di programmazione reale e concreta. Noi abbiamo un’economica fondata sul mare, sull’agricoltura, sul distretto manifatturiero di eccellenza, dell’artigianato di qualità, ma vogliamo condividere anche le aree legate alla cultura. Intorno al Mediterraneo e all’Adriatico si è sviluppata una storia millenaria che deve renderci orgogliosi e che deve farci da sprone per continuare su questa direttrice. Il secondo passo è rappresentato dallo sviluppo delle infrastrutture. Da qui il nostro operato per il rafforzamento dell’aeroporto delle Marche con i voli di continuità e non solo. Ma vogliamo continuare a lavorare per creare collegamenti anche con i Balcani per rendere centrale Ancona e sviluppare la Macroregione. Lo stesso dicasi per il Porto di Ancona che è un luogo storico nel quale crediamo e che oggi è in sofferenza per la mancanza di collegamenti adeguati con ferrovia e autostrada. Oggi registriamo grande interesse del Governo centrale tanto da poter rendere fattibili e raggiungibili progetti quali l’allargamento del Porto con la realizzazione della Penisola. Si stanno concretizzando obiettivi che fino a qualche tempo fa sembravano lontani. Dare sostegno al Porto significa dare competitività a un’area centrale e uno snodo strategico, aprendo l’opportunità di creare un’interconnessione da mettere a disposizione della Macroregione. L’importante è che le istituzioni sappiano dialogare e stabilire punti di incontro in modo chiaro, veloce e pragmatico”.