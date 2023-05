A confronto per l'agricoltura di domani: al via il ciclo di incontri sui nuovi bandi 2023

2' di lettura

Prende avvio il roadshow “A confronto per l’agricoltura di domani”: sette appuntamenti che si svolgeranno su tutto il territorio regionale: si inizierà il 3 maggio da Osimo (AN), per proseguire il 17 maggio a Montefortino (FM), il 26 maggio Urbino, il 31 maggio a Tolentino (MC), l’8 giugno a Cingoli (MC), il 22 giugno a Roccafluvione (AP) per poi concludersi il 23 giugno ad Arquata del Tronto (AP), sempre con inizio alle ore 17.30. L’obiettivo del ciclo di incontri è illustrare il futuro dei nuovi bandi, anche alla luce dei risultati della vecchia programmazione, presentare le nuove emissioni e fornire, al contempo, alcune anticipazioni sulla nuova programmazione 2023 – 2027, per evidenziarne gli aspetti di continuità e di innovazione.

“Nella nuova programmazione, al posto dei Programmi di sviluppo rurale (Psr) – ricorda l’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antonini - gli interventi di sviluppo rurale regionali sono stati inseriti nel Piano strategico nazionale della Pac come ‘interventi nazionali con specifiche regionali’. Ogni regione ha quindi definito il proprio Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR): la Regione Marche ha previsto l’attivazione di 38 interventi, per una dotazione complessiva di 390,8 milioni di euro”. La struttura dei seminari sarà simile nell’organizzazione, ma diversa ogni volta nei contenuti che verranno incontro alle vocazioni produttive dei territori. Dopo i saluti di benvenuto, l’introduzione ai lavori sarà curata dall’assessore regionale Antonini che concluderà anche gli incontri, alla luce delle relazioni presentate e del dibattito. L’intervento di Lorenzo Bisogni, Autorità di Gestione del PSR Marche, illustrerà il passaggio alla futura programmazione 2023-2027. I responsabili di misura illustreranno quindi i vari bandi, dedicati ai più diversificati settori, a partire dall’agroambiente al nuovo bando giovani, dagli investimenti a sostegno delle aziende agricole alla filiera legno, dal biologico ai bandi per la zootecnia, contestualizzati a seconda del territorio, mettendo in evidenza i risultati della precedente programmazione e le nuove emissioni. Dopo la parte illustrativa si passerà ai contributi e al dibattito, per lasciare spazio a quanti vorranno chiedere maggiori approfondimenti.

Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza, previa iscrizione; per quanti non potranno partecipare è prevista la diretta on line sui canali social del PSR Marche.

Link: www.facebook.com/PSRMarche/ - www.youtube.com/user/quiblogpsrmarche

In allegato (PDF): calendario degli appuntamenti con link per iscriversi e Programma tappa di Osimo