Scherma: a Jesi la prova di qualificazione regionale dei Campionati Italiani Gold, Silver e Assoluti

01/05/2023 - Nel fine settimana appena trascorso, il Palascherma di via Siro Solazzi a Jesi ha ospitato la Prova di qualificazione regionale dei Campionati Italiani Gold e Silver Assoluti.

Occasione sportiva di primaria importanza, giacché erano in palio le ammissioni alle fasi nazionali di un numero di tiratori così ripartito a seconda della specialità e del sesso:

-Per la Spada maschile e femminile, il primo 10% dei partecipanti è stato ammesso al Gold ed il restante 20% dei partecipanti al Silver;

- Nel Fioretto maschile, il primo 15% dei partecipanti è stato ammesso al Gold ed il restante 30% dei partecipanti al Silver;

-Nel Fioretto femminile, il primo 20% dei partecipanti è stato ammesso al Gold ed il restante 40% dei partecipanti al Silver.

Sabato mattina all’insegna del Fioretto maschile, in cui Pietro Raffaeli e Francesco Vannucci hanno conquistato il 1° e il 2° piazzamento. 3° ex aequo Luca Ceccolini del Club Scherma Pesaro e Matteo Quaglietti del Club Scherma Jesi. Questi quattro atleti hanno ottenuto la qualificazione alle fasi nazionali Gold. 5° Matteo Bartozzi del Club Scherma Jesi, 6° Federico Naccarello del Club Scherma Ancona; 7° Simone Santarelli del Club Scherma Jesi; 8° Federico Lanari del Club Scherma Pesaro, 9° e 10° Semuel Lorenzo Durruthy e Andrea Chiaramonti del Club Scherma Jesi. Questi cinque atleti sono qualificati per il Silver. Nella Spada maschile L’Accademia della Scherma Fermo ha monopolizzato il podio con il 1° posto di Luca Marchetti, il 2° di Silvio Scordi e il 3° di Yunior Reytor Venet, quest’ultimo pari merito con Tommaso Pensato del Club Scherma Recanati. Tutti questi spadisti hanno accesso alla fase nazionale Gold. 5° e 6° rispettivamente Matteo Bugari e Federico Lanari del Club Scherma Pesaro, 7° Jetmir Giacchetti del Club Scherma Jesi, 8° e 9° Matteo Casoli e Alessandro Berti del Club Scherma Pesaro e 10° Dino Vannucci del Club Scherma Jesi. Questi atleti sono qualificati per il Silver.

Nelle prove di domenica dedicate al Fioretto femminile, Lucrezia Monti del Club Scherma Jesi ha solcato il 1° gradino del podio. 2° piazzamento per Maria Lucia Bonfigli dell’Accademia della Scherma Fermo. 3° Sophia Di Palo del Club Scherma Ancona insieme a Maria Angelica Rossolini del Club Scherma Jesi. Queste quattro fiorettiste sono qualificate per il Gold. 5° e 6° Ginevra Guerrini e Margherita Frulla del Club Scherma Jesi, 7° Giulia Carpiceci dell’Accademia Scherma Fermo, 8° Ludovica Grisanti del Club Scherma La Misericordia Osimo, 9 rispettivamente Elisa Adoul del Club Scherma Ancona e 10° Annalisa Barbano del Club Scherma Pesaro. Queste atlete passano alla fase nazionale Silver. Gara di Spada femminile dominata da Teresa Donatelli del Club Scherma Pesaro, seguita al 2° da Sara Tonelli del Fanum Fortunae Scherma. Queste due spadiste sono ammesse alla fase nazionale Gold. 3° Sara Pintucci del Club Scherma Recanati e Alice Armezzani del Club Scherma Fabriano. 5° Asia Volpi del Fanum Fortunae Scherma e 6° Eleonora Liuba Gubinelli. Tutte quattro qualificate in Silver.

Alla manifestazione, ha presenziato il Presidente FIS Marche Stefano Angelelli che ha premiato gli atleti delle diverse armi insieme al Presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella.