Fano: Volley: la Virtus fa sua la gara 1 di semifinale. Ferri e Patriarca non fanno sentire (troppo) l'assenza di Marks

2' di lettura

01/05/2023 - Incredibile Vigilar! I virtussini, privi del bomber Marks, giocano la partita della vita e nella bolgia del Palas Allende superano Casarano in gara 1. Opposti ad una squadra giovane e piena di carica agonistica, i fanesi non si lasciano intimorire ed incamerano un successo preziosissimo che permette loro di scendere in Puglia con il vantaggio di 1 a 0.

Inizio gara sembra favorevole alla Leo Shoes che vola 10 a 8 ma non fa i conti con la difesa (fantastico Raffa) ed il muro dei padroni di casa che balzano 14 a 11. Patriarca, Roberti e Ferri alzano il muro e nel finale gli ospiti commettono errori fatali.

Nella seconda frazione, sulle ali dell’entusiasmo, Fano vola 16 a 10 e sembra fatta ma Casarano reagisce e la coppia Cianciotta-Marzolla comincia ad incidere. I pugliesi si portano addirittura 23 a 21 e conquistano un setball sul 23-24. A questo punto Peluso sbaglia il servizio e nel finale Raffa raccoglie tutto mentre Roberti (attacco) e Gozzo (battuta) regalano il 2 a 0.

Pausa di riflessione in casa Vigilar nel terzo set, Fano non gioca e Casarano ne approfitta. Nel quarto parziale, però, la Vigilar ritorna a ruggire: va avanti 7 a 3 e 17-13 con Casarano che prova a rientrare ma non ci riesce. La coppia Ferri-Patriarca è devastante e per Leo Shoes non c’è più niente da fare.

Vigilar Fano 3

Leo Shoes Casarano 1

(25/19, 26/24, 15/25, 25/19)

Fano: Zonta 2, Marks, Ferri 22, Roberti 8, Gozzo 9, Maletto 4, Galdenzi 1, Patriarca 12, Raffa (L), Gori, Girolometti, Partenio, Tito. All. Castellano

Casarano: Moschese, Urso, Peluso 5, Floris, Marzolla 15, Guadagnini, Rampazzo, Ulisse 2, Ciupa 7, Fanizza 2, Prosperi, Cianciotta 24, Matani 8. All. Licchelli

Arbitri: Grossi Dario e Turtù Marco

Note: Fano bv 5, bs 13, muri 10; Casarano: bv 4, bs 19, muri 7