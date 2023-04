Ponte Garibaldi, ci sono i fondi per la ricostruzione: l'annuncio del sindaco in Consiglio Comunale

1' di lettura

28/04/2023 - La Regione ha trovato le risorse necessarie per procedere anche con la ricostruzione di ponte Garibaldi, inagibile dopo l'alluvione del 15 settembre. Ad annunciarlo è stato il sindaco Massimo Olivetti venerdì pomeriggio durante il Consiglio Comunale.

Rispondendo ad una interrogazione del consiglire di FdI Marcello Liverani, che chiedeva aggiornamenti su ponte Garidaldi, il primo cittadino ha illustrato la novità. “Ho avuto la comunicazione informale dalla Regione che l'ente ha trovato la copertura per la costruzione del nuovo ponte Garibibali -ha detto il primo cittadino- una notizia che comporta una accelerazione importante dopo che nelle scorse settimane la Soprintendenza non ha apposto rilievi di natura storica per l'abbattimento”.



Olivetti ha confermato anche il cronoprogramma dei lavori per il posizionamento della nuova passerella ciclopedonale che rappresenta una “soluzione solo momentanea e non definitiva”: sono in fase di ultimazione i due scivoli su cui verrà apposta la passererella in corso di realizzazione presso una ditta in Friuli Venerzia Giulia e che sarà assemblata sul posto. Prima verranno spostati i sottoservizi e poi si potrà procedere anche con l'abbattimento del vecchio ponte. Il tutto entro la fine di maggio.

“Con la pesserella pedonale la viabilità non cambierà -ha precisato Olivetti- il parcheggio all'antistadio servirà per favore il transito pedonale verso il Portici e per ora non prevediamo modifiche al transito veicolare. Restiamo comunque aperti ad ulteriori valutazioni quando sarà aperta la passerella”.