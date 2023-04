Ascoli: chiusura esplosiva per i due convegni PSR Regione Marche al Fritto Misto Social Club

4' di lettura

28/04/2023 - Chiusura Esplosiva con grande partecipazione da parte delle aziende e cittadini Ascolani alla seconda ondata di appuntamenti di convegni PSR organizzati da Partners in Service srl, CEA Ambiente e Mare, R. Marche con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, in Collaborazione OP Abruzzo Pesca, Patasibilla, Oleificio Silvestri Rosina, progetto “La Favalanciata” e Fritto Misto.

Si sono tenuti Giovedì 27 Aprile presso Fritto Misto Social Club – Piazza Arringo, Ascoli Piceno (AP) che ha visto alle ore 16.00 il primo convegno “STRATEGIE INNOVATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI LOCALI” dove è stato esposto l’intervento della Dott.ssa Chiara Poli - Consulente senior social media manager “Web marketing e comunicazione per il settore agroalimentare” e l’intervento del Dott. Agr. Luca Giacomozzi - Docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione con “Dall’economia dei prodotti all’economia delle esperienze” moderatore Dott.ssa Barbara Zambuchini - Partners in Service srl - CEA Ambiente e Mare – R.Marche.

A seguire ore 18.00 ha visto il convegno “VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI LOCALI A TAVOLA”, con Davide Camaioni – Chef ristorante “Posto Nuovo” di San Benedetto del Tronto (AP), Sommelier Enriko Lluka – Tuber Communications Soc Coop. – Monsampolo (AP) e moderatore Matteo Mattei –Referente progetto socio gastronomico “La Favalanciata”. A seguire è stata offerta una piccola degustazione a cura di Tuber Communications Soc Coop., OP Abruzzo Pesca, Patasibilla, Oleificio Silvestri Rosina, progetto “La Favalanciata” che ha visto delle preparazioni culinarie che hanno abbinato i monti con la crema gourmet di Fave de “la fava lanciata”, gli gnocchi di patate dei sibillini di Patasibilla srl con il mare con il Principe azzurro dell’adriatico, le alici dell’Organizzazione di produttori Abruzzo pesca. L’OP Abruzzo Pesca ha realizzato il Marchio “Il Principe Azzurro dell’Adriatico” a testimonianza di qualità e riconoscibilità della produzione sostenibile di pesce azzurro del distretto di pesca del Medio Adriatico dell'O.P., un ambizioso percorso per la promozione dei prodotti ittici di qualità e per nutrirsi consapevolmente e bene.

Le azioni informative in tale ambito vogliono sostenere il tema della valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali. Le nuove tendenze di un consumo di cibo sano, consapevole e sostenibile rappresentano una delle principali sfide per il settore agroalimentare. La ricerca e lo sviluppo di prodotti, strategie innovative e sostenibili risultano strategici per il settore agroalimentare, per soddisfare i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, garantendo nel contempo la sicurezza e qualità dei prodotti in un contesto rurale e costiero sostenibile. Il brand “Made in Italy” è l’espressione del forte legame esistente fra territorio, produzione agroalimentare, cultura, tradizione, innovazione, turismo, che genera un sistema virtuoso dove, parafrasando il concetto di “economia circolare”, l’economia del territorio si avvantaggia della gestione del benessere, alimentata dalla produzione primaria agroalimentare che genera ulteriore attrattività turistica e apprezzamento da parte dei cittadini. I convegni si concentreranno sulla case history della Regione Marche, che da sempre è molto impegnata nella qualificazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari locali con un elevato standard qualitativo controllato e certificato, portando a conoscenza dei consumatori le loro caratteristiche qualitative e promuovere le produzioni di qualità marchigiane sui mercati nazionali e internazionali.

Le Azioni informative sono rivolte agli addetti del settore agricolo e alimentare operanti sul territorio regionale, in particolare nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo, agli imprenditori agricoli e ai membri della famiglia agricola, ai proprietari di aziende di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali.

Cofinanziato nell’ambito del PSR 2014-2020 REGIONE MARCHE. Bando Sottomisura 1.2 A “Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali” - Progetto ID 52513 (Decreto n.90/DMC del 06/08/2021).

Si ringraziano: Marco Fioravanti, Sindaco del Comune di Ascoli Piceno per il patrocinio, Saluti Avv. Alessandro De Bono, Presidente Consiglio Comunale per i saluti istituzionali, Matteo Mattei Referente progetto socio gastronomico “La Favalanciata”, Alfredo Cristofori, Presidente Patasibilla srl, Oleificio Silvestri Rosina, l’OP Abruzzo Pesca soc coop che ha fornito il pesce azzurro a marchio per la realizzazione dei piatti all’interno del convegno partecipato e Stefano Greco Tuber Communications organizzatore Fritto Misto.