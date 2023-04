Civitanova: 7 milioni per il nuovo bando a favore dell’area di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese "per agevolare le imprese"

3' di lettura

27/04/2023 - Oggi pomeriggio, giovedì 27 aprile presso il cine-teatro Cecchetti si è svolto l’incontro riguardo la riapertura dello sportello della Legge 181/89 per l’area di crisi industriale complessa del fermano-maceratese. A fare gli onori di casa è l’assessore comunale al Commercio Francesco Caldaroni: «abbiamo ospitato questa assemblea per far capire agli operatori del settore quali sono le agevolazioni e quello che è il lavoro e l’impegno del Ministero e della Regione. Se non c’è impresa non c’è lavoro e questo porta a crisi, cerchiamo quindi di facilitare la strada agli imprenditori. Il nuovo regolamento della legge 181/89 del Ministero riguarda appunto quelle che sono le agevolazioni per le imprese».

Quello che è l’obiettivo del bando riguarda il perfezionamento rispetto al precedente, rettificando le lacune oggetto di difficoltà nella normativa. Ad illustrare le novità è l’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Maria Antonini: «le procedure burocratiche dei bandi saranno alleggerite, ci sarà l’istituzione di normative a livello interno così che più imprese possano parteciparvi facendo sì che ci sia un miglioramento rispetto l’applicabilità e l’impatto ma, da non sottovalutare è l’eliminazione delle garanzie per progetti inferiori ai 10 mila euro. A breve verrà aperto un bando di circa 45 milioni di euro sulla ricerca, successivamente sull’innovazione e internalizzazione delle imprese. Si apre una stagione importante, e per le imprese saranno destinate parecchie risorse».

Sono 7 milioni e 300 mila euro i fondi per le economie destinate alle opportunità per le imprese di sviluppare progetti attraverso nuovi impianti e nuove linee produttive; una cifra importante che copre la zona del Fermano-Maceratese. «Nel precedente bando i comuni che rientravano nell’applicabilità della legge erano gli stessi ma solamente uno risultava nella Carta Aiuti. Grazie al lavoro svolto dal Ministero e dalla Regione, ad oggi quasi tutti i comuni in questa area di crisi sono diventati comuni per la quale si possono applicare le agevolazioni» - afferma Stefano Immuni di Invitalia

«Questa della legge 181/89, è un’opportunità per le imprese ed il nostri intento è quello di presentare le opportunità di agevolazione e di investimento produttivo così che si possa apportare un miglioramento alle imprese del territorio con l’auspicio che questo, possa incontrare le esigenze degli imprenditori affinché ci sia un interesse più rilevante rispetto al passato seppur ha goduto di un discreto successo grazie alle dotazioni finanziarie stanziate. Le richieste verranno valutate su base attraverso una graduatoria di merito e non per ordine cronologico” - spiega il dirigente del ministero delle Imprese e del “Made in Italy” Marco Calabrò.

I soggetti che potranno beneficiarne sono imprese italiane ed estere, incluse società cooperative e consortili. Sono considerate anche le reti di imprese che presentano programmi con spesa ammissibile non inferiore ad 1 milione di euro (o 400 mila euro investimento minimo per singola impresa) I requisiti principali della partecipazione è che la società sia già costituita e sotto forma di società per capitali, non importa la dimensione infatti tutte le imprese sono incluse e non devono essere né sottoposte a procedure concorsuali o in liquidazione volontaria, ma nemmeno in situazioni debitorie.

Lo strumento è indirizzato ai settori manifatturieri, ai servizi per le imprese, all’estrazione di minerali da cave e miniere, alla produzione di energia e al settore turistico.

Per maggiori informazioni consultare il sito-web ufficiale della Regione Marche e di Invitalia.

Presenti all’evento: l’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Maria Antonini, Stefano Immune di Invitalia, il Presidente della Provincia di Fermo Michele Ortensi, l’assessore comunale al Commercio e alle Attività produttive e il dirigente del ministero delle Imprese e del “Made in Italy” Marco Calabrò in videoconferenza.

