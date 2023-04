Civitanova: Anna Frank, Annita Pantanetti e Claudio Gaetani: tre protagonisti per il 25 aprile civitanovese

7' di lettura

25/04/2023 - Il 25 aprile civitanovese quest’anno è stato nel segno di Anna Frank. È stata infatti scoperta stamattina la targa con la quale i giardini di via Goito vengono ufficialmente intitolati alla giovane ebrea tedesca morta nel lager nazista di Bergen-Belsen.

La breve cerimonia ha visto svelare la targa (ne è stata esposta una provvisoria, la definitiva arriverà nei prossimi giorni) il sindaco Fabrizio Ciarapica e il capogruppo del Pd Francesco Micucci insieme ai rispettivi figli, in un momento dall’alto valore simbolico. «La storia la conosciamo tutti, l’abbiamo letta a scuola ma proprio per questo non sempre restano con piacere nel profondo dell’anima – ha ricordato Vito Mancini dell’Anpi – e allora forse è proprio questo il momento di leggere il Diario di Anna Frank. Chi era Anna Frank? Una bambina che perse la vita come i miei cuginetti in un campo di sterminio. Come i bambini ebrei, sinti, rom, tedeschi e malformati che persero la vita nei mille e mille campi di concentramento e sterminio, nelle cliniche in cui venivano uccise con le siringhe di fenolo solo perché non corrispondevano all’ideale di perfezione di Hitler. Che c’entra l’Italia qui oggi? Nel 1938 Mussolini promulgò le leggi razziali e demmo il via alla persecuzione prima dei diritti e poi delle vite degli ebrei. Liliana Segre, coetanea di Anna Frank, ne è un esempio. Anna Frank era una bambina che sarebbe voluta diventare scrittrice, giornalista, cronista e lo fece perché nel suo rifugio, ascoltando la radio illegalmente, segnava i punti dell’avanzata degli Alleati. Scrittrice lo è diventata dopo la morte quando quegli appunti vennero restituiti al padre e lui decise di pubblicarli».

Il presidente della commissione toponomastica Giorgio Pollastrelli ha rivendicato con orgoglio la scelta di intitolare il parco a due passi dalla chiesa di San Giuseppe, molto frequentato dai bambini del quartiere. «Qui i bambini giocano da anni, ma non era mai stato assegnato un nome specifico all’area verde – ha rimarcato il capogruppo della Lega – in questi giorni ho notato la curiosità del quartiere per l’iniziativa e l’apprezzamento per questa scelta. Intitolare i giardini ad Anna Frank significa ricordare il milione di bambini morti nei campi nazisti e siamo orgogliosi sia tra i pochi giardini della provincia e delle Marche intitolato ad Anna Frank. Non dimenticare è il senso di questa giornata e il senso di questa iniziativa».

Del Diario sono state lette alcune frasi. «È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali perché sembrano assurdi e impossibili da realizzare. Eppure me li tengo stretti perché, malgrado tutto, credo ancora che la gente sia veramente buona di cuore».

La mattinata, però, non si è incentrata solo sui nuovi giardini Anna Frank, ma si è articolata in diversi altri momenti e luoghi della città. Prima tappa nella Città Alta, con la deposizione della corona d’alloro presso la Lapide dei Caduti di tutte le guerre in Viale della Rimembranza. Subito dopo il corteo ha raggiunto via Goito per l’inaugurazione dei giardini Anna Frank. Da lì al monumento ai caduti in Piazzale Italia per poi arrivare ai giardini di Piazza Gramsci. «Il 25 Aprile 1945 il popolo italiano scelse la democrazia ma soprattutto la libertà. Una data – ha detto il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani dopo aver letto il discorso che Luciano Violante tenne il 9 maggio 1996, nel giorno del suo insediamento alla presidenza della Camera – che oggi auspichiamo possa essere l'inizio di quella riconciliazione che, dopo quasi 80 anni, gli italiani aspettano. Una nazione ed un popolo uniti, senza le divisioni ideologiche di un burrascoso passato, avranno sicuramente un peso politico molto più incisivo ed importante in Europa e nel mondo».

«La pace e la convivenza civile – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – sono l’unica strada possibile da percorrere tutti insieme al di là delle diverse ideologie. La guerra, come le dittature e i totalitarismi rimangono sempre la peggior espressione della dimensione umana che vanno condannati senza alcuna esitazione. E oggi, a 78 anni dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e la caduta definitiva del fascismo, è giusto e doveroso salvarne la memoria e raccontare quanto successo ai giovani». Il Sindaco ha ricordato suo nonno Enrico «deportato in un campo di concentramento tedesco, riuscì a sopravvivere a tanto orrore, alla fame, agli stenti, alla lontananza dalla sua famiglia, potendosi cibare di sole bucce di patate e riuscendo a ritornare a casa. Le sue parole ascoltate da bambino sono rimaste nella mia memoria scolpite per sempre e per sempre rimarrà in me l’avversione per le guerre e per le sopraffazioni di ogni genere».

Una data importante quella del 25 aprile, che Civitanova ha voluto dedicare anche a due grandi personalità che ci hanno accompagnato – e purtroppo non ci sono più – nella narrazione del 25 aprile in questi ultimi anni, approfondendo i valori della Resistenza e della Libertà: la storica presidente dell’Anpi, Annita Pantanetti, e suo figlio Claudio Gaetani scomparso l’8 settembre scorso. «Due personalità di grande qualità e spessore a cui la nostra Civitanova deve molto – ha detto Ciarapica – quindi non solo festa di Liberazione ma anche festa del ricordo e della riconoscenza ufficiale. Per questo mi pregio di consegnare, titolo personale e dell’amministrazione che rappresento, una targa al presidente dell’Anpi, Francesco Peroni con su scritto: “Ai nostri concittadini Annita Pantanetti e a suo figlio Claudio Gaetani con riconoscenza per una vita spesa nel segno della cultura, dell’arte dell’amore per la nostra Costituzione, della libertà e della pace».

«Il 25 aprile – ha detto Peroni – è la giornata simbolo di libertà ritrovata, di giustizia sociale, di pace dopo anni di violenza. Grazie alla lotta partigiana l’Italia è riuscita a trasformarsi in una repubblica democratica. E’ la festa di ogni italiano, di ogni cittadino libero di esprimere la propria opinione». Peroni ha ricordato i concittadini che hanno combattuto per la libertà, tra cui Secondo Guidarelli. Alla figlia presente è stata donata una tessera ad honorem della sezione dell’Anpi. «Queste persone ci ricordano che è giusto e doveroso scegliere di stare dalla parte della libertà, del rispetto altrui e della pace».

Dopo le deposizioni delle corone d’alloro presso le lapidi ai caduti sotto Palazzo Sforza, l’amministrazione vista l’importanza della festa ha affidato un momento di riflessione, nell'aula consiliare, ad Angelo Ventrone, studioso e docente di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Macerata. «La funzione morale della storia – ha detto Ventrone - è quella di riuscire a raccontarci e a renderci consapevoli delle possibilità alternative che si sono presentate nel nostro paese. Dirci come al di là dei condizionamenti dentro di noi ci sia sempre uno spazio di libertà. Pertanto solo rileggendo gli articoli della Costituzione si può avvertire il senso pieno delle sue affermazioni e capire come realmente sia stata concepita e costruita come compromesso tra forze politiche di orientamento diverso ma con il comune obiettivo di riuscire a rispondere adeguatamente agli orrori dei totalitarismi. E di evitare che si ripetessero».

