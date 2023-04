La Camera di Commercio di Tirana in visita al Consiglio regionale, accolta dalla consigliera Elezi

2' di lettura

21/04/2023 - Italia e Albania unite da secoli di eccellenza e affinità culturale e religiosa. Lo ha ribadito la delegazione della Camera di Commercio di Tirana in visita al Consiglio Regionale accolta, su delega del presidente Latini, dalla consigliera regionale della Lega Lindita Elezi la cui origine albanese ha ulteriormente rafforzato la valenza dell’incontro successivo alla firma di un protocollo bilaterale con la Camera di Commercio Marche.

“È un onore per me incarnare ufficialmente le mie due patrie – ha detto la consigliera Elezi nel consegnare un omaggio della Presidenza del Consiglio al presidente Nikolin Jaka – Credo che l’interazione tra i popoli che poggia su stima, rispetto e integrazione è un valore nel costruire il bene sociale perché alimenta un circuito virtuoso. È quello che è successo tra i nostri due paesi che oggi si trovano a fare un ulteriore salto di qualità, insieme, verso il futuro”

“Italia e Albania sono paesi con grande vitalità culturale ed imprenditoriale che possono costruire insieme nuove prospettive di sviluppo - ha detto nel successivo intervento il presidente Nikolin Jaka con al fianco Ylli Ujika, giovane imprenditore albanese che ha costruito, passo dopo passo, una holding dei materiali edili con sede a Milano che è leader di settore in Italia e all’estero – Consideriamo l’Italia un paese speciale che ci ha offerto tante opportunità di lavoro e di crescita: lo testimonia il fatto che abbiamo avuto l’orgoglio e l’onore di essere accolti, in un ruolo istituzionale, da una nostra conterranea come la consigliera Elezi. Siamo certi che proseguendo sulla strada della concretezza e della collaborazione taglieremo con le Marche più di un importante traguardo”.

La Camera di Commercio di Tirana è la più grande e importante di quelle albanesi: ha festeggiato il 126mo anniversario e vede iscritte oltre il 50% delle imprese albanesi. “Abbiamo invitato la Camera di Commercio Marche ad organizzare nel breve periodo un incontro in loco per approntare progetti nel campo dell’energia, del settore idrico, del turismo e dell’agricoltura – ha aggiunto la responsabile per il Dipartimento progetti Aris Tasho – Con il nostro rappresentante della Camera di Tirana per le Marche Albert Mecaj siamo già al lavoro per programmare il tour”.