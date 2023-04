Filt Cgil Marche: eletta la nuova segreteria regionale

1' di lettura

21/04/2023 - Filt Cgil Marche: eletta, nei giorni scorsi, la nuova segreteria regionale per la categoria che segue trasporti e logistica.

Le new entry sono Mladenka Jelic, Rachele Romagnoli e Andrea Pittori. Riconfermato Luca Polenta. Tutti e quattro insieme a Valeria Talevi, segretaria generale Filt Cgil Marche. “Con i nuovi ingressi, si rafforza la presenza femminile in un settore dove le donne sono ancora in netta minoranza – dichiara Talevi -; in realtà, negli ultimi anni, soprattutto nel trasporto pubblico locale, sono diventate sempre più numerose”.