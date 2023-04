Civitanova: Primavera in bici: l’Amministrazione ed il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 promuovono il cicloturismo, “è un’eccellenza molto attiva in varie attività”

4' di lettura

21/04/2023 - Il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 nasce nel 1946 quando l’Italia in generale, subisce dei momenti di forte contrasto politico ma questo, è anche un anno per la rinascita della Nazione e anche del gruppo, che sin dagli albori si caratterizza per lo spirito attivo nell’organizzare attività e squadre sportive. Questa mattina, presso la Sala del Gruppo Sportivo Fontespina, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione di “Primavera in Bici” che si terrà a Civitanova il 30 aprile per la scoperta della Ciclovia 77.

Introduce la conferenza il Consigliere Regionale Pierpaolo Borroni, figlio di Pietro Borroni uno dei soci-fondatori del Gruppo e personaggio molto attivo nella politica cittadina. «Sono orgogliosamente socio di questa realtà che segna, ed ha segnato la storia Civitanovese. Lo sport è la base per cui tutto deve evolvere, è base di valori e di unione. Molta della vita sociale gira attorno alle attività sportive. 21 milioni sono finanziati dalla regione per la ciclovia adriatica e per la viabilità sostenibile del territorio: questo è grazie anche alla vicinanza e alla collaborazione con il Gruppo Sportivo Fontespina che non smette di eccellere nei risultati e di coinvolgere cittadini».

Nel 1946, nasce il Gruppo Sportivo Fontespina in uno scantinato di proprietà della famiglia Ceccotti nel lungomare nord di Civitanova Marche, negli anni seguenti quando viene trovata una nuova sistemazione, questa fiorisce con la creazione di un centro di ricreazione e di una società sportiva ciclistica con a capo Verdini Rolando, meglio conosciuto come "Barbetto". Ad oggi, grazie anche al connubio con l'Amministrazione Comunale gli spazi del Gruppo ospitano quasi 1500 persone al mese, che sono coinvolte nelle diverse attività sportive non solo ciclistiche e ricreative come Danza Moderna, Tango Argentino, Kayak, Recitazione ed altre.

“Primavera in Bici” è un progetto creato e voluto dell’Assessore all’Urbanistica Roberta Belletti in collaborazione con la Fiab costa Macerata-Fermo, Marche BikeLife, Civitanova GreenLife e il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 con lo scopo di far conoscere le ciclovie di collegamento dei nostri territori ma anche per dare un’offerta ed accogliere gli innumerevoli turisti che si recano nella nostra città incrementando quello che è il cicloturismo.

L’attenzione alla sostenibilità è da sempre un tema caro a questa Amministrazione come spiega l’Assessore al Turismo Manola Gironacci: «Civitanova non è impreparata al tema della mobilità sostenibile, da anni sosteniamo attività ed iniziative che promuovono il cicloturismo. Grazie a questo settore, oltre a migliorare la vivibilità della città si creano anche nuovi posti di lavoro. Come altri eventi, vogliamo favorire la destagionalizzazione intercettando i bisogni dei cittadini e dei turisti promuovendo valori come responsabilità e sostenibilità. Grazie anche all’impegno di Mauro Fumagalli e degli sponsor verranno forniti dei “pacchetti vacanza” con le indicazioni per i Bike Hotel».

Il Gruppo Fontespina è stato il precursore di quello che oggi rappresenta una necessità, questo sodalizio nasce dal connubio tra sport e turismo e come ricorda il fondatore del progetto “MarcheBikeLife” «le Marche sono uno scrigno d’oro. Grazie all’Amministrazione ma anche al Gruppo Sportivo Fontespina si è provveduto alla creazione di una rete organizzata e strutturata per la valorizzazione del territorio».

Presenti alla conferenza: il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, l’assessora all’Urbanistica Roberta Belletti, l’assessora al Turismo Manola Gironacci, il fondatore del progetto MarcheBikeLife Mauro Fumagalli fondatore del progetto MarcheBikeLife, Franco Mircoli della Fiab costa Macerata-Fermo, Bruno Valeriani di Civitanova Green Life e la rappresentanza del Gruppo Sportivo Fontespina 2000.

Il programma:

domenica 30 aprile: biciclettata lungo il fiume Chienti e Ciclovia77

Partenza:

da Civitanova alle 10.30 al Club Vela di Civitanova Marche

da Corridonia alle 10.30 a San Claudio

Al termine della passeggiata ci sarà il ritrovo dei partecipanti al santuario di Santa Maria Apparente.

Altri eventi dedicati alla bicicletta:

“Bimbiimbici”, domenica 14 maggio alle ore 10.30 al Varco Sul Mare in occasione della Festa della Mamma

“Bici sotto le stelle”, sabato 10 giugno alle ore 19.00 al Varco Sul Mare per una passeggiata in bicicletta in notturna verso Civitanova Alta. Sarà offerto un rinfresco presso la “Cinciallegra” ed in seguito grazie agli esperti dell’Associazione Astrofili Alpha Gemini si osserveranno le stelle (Prenotazione obbligatoria).



