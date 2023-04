Camere di Commercio delle Marche e di Tirana, firmato protocollo d'intesa

1' di lettura

21/04/2023 - Importante incontro istituzionale ad Ancona in Camera di Commercio, dove il Vice Presidente di Camera Marche Salvatore Giordano e il Segretario Generale Fabrizio Schiavoni, con la Consigliera della Regione Marche Elezi Lindita, hanno accolto una delegazione della Camera di Commercio di Tirana.

A rappresentare l’ente camerale della capitale dell’Albania Nikolin Jaka Presidente Camera di Commercio di Tirana, Aris TASHO Direttrice Relazioni estere della stessa Camera, Ylli Uijka imprenditore del comparto edilizia , Albert Mecaj referente nelle Marche per la Camera di Tirana.

Il Vice Presidente Giordano e il Presidente Jaka hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a promuovere e sviluppare la cooperazione tra le imprese dei due territori, impegnandosi a stabilire e mantenere contatti e a fornire informazioni reciproche sui temi della cooperazione commerciale ed economica, con particolare riguardo alle politiche di investimento e agli incentivi pubblici per le PMI.

L’Albania è un mercato di interesse per le Marche che hanno visto aumentare progressivamente il valore dell’interscambio oltre Adriatico: le esportazione marchigiane verso l’Albania ammontano a fine 2022 di 213.056.430 euro, e si concentrano soprattutto nei settori di moda, alimentare, metalli di base, apparecchi elettrici. Il Presidente della Camera di Tirana ha illustrato le potenzialità legate al nuovo porto di Durazzo, il più importante dei Balcani e tra i maggiori scali turistici del Mediterraneo, sia per l’aspetto della cantieristica navale che per quello del diporto “Anche il fronte turistico e convegnistico presenta aspetti di interesse, il nostro Paese sta crescendo, ed è aumentata l’offerta di hotel a cinque stelle lungo la costa” ha spiegato Juka.

Salvatore Giordano ha caldeggiato la collaborazione tra i due Enti anche rispetto a progetti di formazione transfrontaliera che coinvolgano studenti e giovani imprenditori dei due Paesi.